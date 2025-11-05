Natale 2025 si avvicina e volete organizzare un viaggio? Ecco qual è la meta turistica più popolare delle feste.

Natale 2025 si avvicina e i preparativi fremono. Le strade delle città cominciano a illuminarsi, le vetrine si riempiono delle idee regalo più svariate e gli appassionati di viaggi sono alle prese con la prenotazione dei voli, così da organizzare qualcosa di magico e speciale durante le feste. Da qualche anno a questa parte, infatti, fare visita alle città tipicamente natalizie o semplicemente ai mercatini più originali d'Europa è diventato un vero e proprio must, tanto che le agenzie di viaggio e le compagnie aeree propongono offerte di ogni tipo fin dall'inizio dell'autunno. Quale sarà la meta natalizia più popolare del 2025?

Aumentano i viaggi natalizi "al sole"

Siamo sempre stati abituati ad associare il Natale al freddo, alla neve e al desiderio di tepore ma quest'anno le cose sembrano essere cambiate. Stando ai dati condivisi dall'agenzia di viaggi online Thomas Cook, non solo partiranno il 20% di persone in più nella settimana di Natale ma aumenteranno anche coloro che durante le feste organizzeranno una vacanza "al sole". Niente più mercatini, vin brulé caldo e sciarponi coprenti, al momento, la destinazione natalizia più popolare sono le Isole Canarie, da Tenerife a Fuerteventura, tutte isole perfette per godersi il mare e le temperature roventi in pieno inverno. Costumi, aperitivi al tramonto e tintarella: a quanto pare Natale 2025 sarà super esotico, dunque in totale controtendenza rispetto al passato.

Tenerife

Le mete turistiche più richieste a Natale 2025

Al secondo posto nella classifica delle mete turistiche più gettonate a Natale 2025 c'è l'Egitto, soprattutto Sharm El Sheikh (che ha registrato un aumento di domande del 136% rispetto allo scorso anno). Seguono la Spagna, gli Stati Uniti, Malta e Marocco, tutti luoghi iconici e non troppo freddi (ad eccezione dell'americana New York).

Sharm El Sheikh

In top ten non mancano l'Irlanda, la Repubblica Ceca, la Turchia e il Portogallo, le cui capitali sono da sempre super visitate durante il periodo di Natale. Insomma, esistono infinite possibilità per rendere le feste ancora più magiche: in quanti si faranno ispirare da questa lista e organizzeranno un viaggio "marino" in pieno inverno, così da scambiarsi i regali in bikini?