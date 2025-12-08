La migliore destinazione natalizia del mondo è Londra: in top 10 una città italiana

Londra a Natale

Il Natale rende magiche le città, illuminandole di scintillii e colorandole di rosso. Tutto assume un aspetto nuovo, si respira un'aria diversa, l'atmosfera si fa fiabesca, tra decorazioni, mercatini e addobbi. In questo periodo dell'anno viaggiare diventa particolarmente entusiasmante: c'è chi torna nella città del cuore per vederla vestita a festa, c'è chi va alla scoperta di destinazioni nuove dove vivere la magia del Natale scoprendo un posto sconosciuto e con esso anche le sue tradizioni e le usanze. La scelta, in questo periodo, si concentra soprattutto su quelle capitali che offrono a turisti e cittadini villaggi di Natale spettacolari: alcuni sono particolarmente degni di nota, allestiti con grande cura e perfetti per vivere in una favola, allontanandosi per un po' dalla realtà. E c'è una città in particolare, dove la magia è di casa. Si tratta di Londra, classificata come la città migliore al mondo per i tour natalizi, secondo uno studio condiviso realizzato da Travel + Leisure.

La città è stata elogiata per la sua eccezionale offerta turistica natalizia. Non manca nulla: i famosi mercatini, esperienze e attrazioni gratuiti, eventi a tema, piste di pattinaggio sul ghiaccio e molto altro ancora. Insomma, la capitale offre una gamma infinita di attività per le vacanze adatte a tutti. Amsterdam si è classificata al secondo posto grazie alle sue crociere in barca e ai tradizionali dolcetti olandesi che vengono serviti alle bancarelle allestite per le strade, vestite a festa. Seguono Norimberga, Zagabria (sottovalutata nel periodo natalizio e invece degna di nota) e Strasburgo.

La città francese prende molto sul serio i mercatini natalizi, che sono tra le attrazioni di punta in Europa. Ci sono poi Praga e Budapest. In una classifica dominata da città europee, spicca all'ottavo posto la canadese Québec, unica città del Nord America a piazzarsi tra le prime 10. Per trovare New York City bisogna scendere al 14° posto, seguita da Branson (Missouri) al 16esimo e Savannah (Georgia) al 17esimo posto. Chiudono la top 10 Copenaghen e Roma. Roma non è solo l'unica italiana in top 10, ma l'unica di tutta la classifica (che conta 33 posizioni).

La programmazione natalizia romana per eccellenza prevede il Mercatino Storico di Piazza Navona. L'appuntamento è imperdibile e amatissimo e coinvolge, nel cuore della Capitale, una delle sue piazze più iconiche e famose, che per l'occasione si veste a festa. Bancarelle, presepi, decorazioni, chalet di legno, dolciumi: fino al 6 gennaio piazza Navona diventa il fulcro natalizio della città, dove respirare un'atmosfera unica. Ma non è il solo mercatino romano. A questo si aggiunge, infatti, anche il Christmas World di Villa Borghese, un'esperienza immersiva (a pagamento) tra show tematici e installazioni luminose, perfetta per tutta la famiglia, bambini soprattutto. Ci sono poi i mercatini all'EUR, a Cinecittà World, a piazza Mazzini. Tappa imperdibile, per i fan del presepe, è l'esposizione 100 Presepi in Vaticano, con presepi provenienti da tutto il mondo visitabile fino al 7 gennaio 2026. Per quanto riguarda, invece, l'albero di Natale, come di tradizione è stato già acceso quello in piazza di Spagna, accompagnato dalle luminarie nelle vie intorno, che completano il quadro di magia.

