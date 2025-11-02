stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Mercatini di Natale: quali sono i più “alternativi” ed economici d’Europa del 2025

Siete alla ricerca di un mercatino di Natale magico ma allo stesso tempo economico? Ecco quali sono i più “alternativi” d’Europa del 2025.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Con l'inizio di novembre per molti è partito ufficialmente il conto alla rovescia per Natale. Sebbene manchi ancora più di un mese alle feste di fine anno, in molti si stanno lasciando travolgere dalla mania di fare tutto in anticipo, dai regali alla decorazione della casa. In questo periodo, inoltre, si organizzano i viaggi a tema tra gli iconici mercatini: complici i prezzi scontati proposti dalle compagnie aeree low-cost, ogni anno sono sempre di più i turisti che vogliono godersi la magica atmosfera natalizia nelle città europee che, tra eventi e addobbi originali, si trasformano in veri e propri villaggi da fiaba. Quali sono i mercatini di Natale "alternativi" e soprattutto più economici del 2025?

I mercatini di Natale più economici del 2025

I mercatini di Natale sono diventati un vero e proprio must per gli amanti dei viaggi di fine anno. C'è chi va alla ricerca delle luminarie più belle, chi è appassionato di vin brulé, chi semplicemente desidera acquistare dei regali introvabili nella propria città: in tutti i casi da qualche anno a questa parte c'è la mania di visitare almeno un mercatino durante le feste. Tutti coloro che vogliono risparmiare ma senza rinunciare all'esperienza saranno lieti di sapere che in Europa esistono dei mercati "alternativi" super economici.

Breslavia
Breslavia

Il primo è quello di Breslavia, in Polonia, meta low-cost sia per i prezzi dei voli che per quelli della quotidianità. I suoi mercatini, inoltre, sono famosi per le graziose bancarelle, i prodotti artigianali e il cibo delizioso.

Leggi anche
A caccia di mercatini di Natale: nella lista dei più belli d'Europa due sono in Italia
Sibiu
Sibiu

Dove viene esposto il primo albero di Natale della storia

Sibiu, in Transilvania, Romania, è al secondo posto nella classifica delle città con i mercatini di Natale più economici d'Europa (basti pensare al fatto che un bicchiere di vin brulé viene venduti a soli 86 centesimi) e fa concorrenza a Zagabria, altra location super low-cost a fine anno. Tallin, la capitale dell'Estonia, è perfetta per coloro che vanno alla ricerca di un luogo da favola.

Zagabria
Zagabria

Nella sua piazza del Municipio, infatti, viene organizzato il tradizionale mercatino con un enorme albero di Natale sullo sfondo (è stato il primo mai esposto in Europa). Un altra meta tipicamente natalizia è l'Austria ma, se si vuole evitare la classica Vienna, si può puntare su Innsbruck, tra i cui vicoli medievali si viene a creare un'atmosfera magica. L'ingresso al suo mercatino di Natale, inoltre, è completamente gratuito. Sibiu,

Tallin
Tallin
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
I mercatini di Natale più economici d'Europa del 2025
I posti più particolari dove dormire in Italia, dalle case sugli alberi in Friuli alle stanze nel faro a Ischia
I posti più particolari dove dormire in Italia, dalle case sugli alberi in Friuli alle stanze nel faro a Ischia
Campi di zucche a Halloween 2025, dove trovare i villaggi più belli in Italia e quanto costa visitarli
Campi di zucche a Halloween 2025, dove trovare i villaggi più belli in Italia e quanto costa visitarli
Halloween 2025 nei parchi divertimento in Italia, dove trovare gli eventi più belli per bambini
Halloween 2025 nei parchi divertimento in Italia, dove trovare gli eventi più belli per bambini
Il treno più costoso d’Inghilterra: un viaggio con menù stellato e spa costa quasi 20mila euro
Il treno più costoso d’Inghilterra: un viaggio con menù stellato e spa costa quasi 20mila euro
A caccia di mercatini di Natale: nella lista dei più belli d'Europa due sono in Italia
A caccia di mercatini di Natale: nella lista dei più belli d'Europa due sono in Italia
La versione economica di Disneyland: dove si trova il parco da fiaba che costa poco più di 10 euro
Borghi italiani in cui è possibile lasciare la porta di casa aperta, ecco i luoghi più sicuri e tranquilli
Sentiero Italia è il cammino più lungo del mondo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views