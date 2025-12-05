Le 7 mete più belle sulla neve per chi vuole vivere la montagna senza sciare

Non tutti amano o possono sciare: c’è chi non ha mai imparato, chi preferisce evitare le altezze per paura, e chi semplicemente trova troppo costoso l’equipaggiamento e lo skipass. Per fortuna, l’Italia offre una vasta gamma di esperienze invernali alternative, perfette per chi vuole godersi la montagna senza sciare. Dalle passeggiate con le ciaspole alle discese con slittino e bob, dalle piste di pattinaggio ai centri benessere e spa, è possibile vivere la neve in modo divertente e rilassante. Che sia situata nel cuore dell’Appennino abruzzese o sulle cime innevate della Sicilia, ogni meta promette panorami mozzafiato, diverse attività per tutti e momenti di puro relax sulla neve.

Courmayeur, Valle d'Aosta

Con i suoi paesaggi mozzafiato ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur è da sempre una delle mete invernali preferite per chi ama sciare. Ma il piccolo paesino chic offre anche una vasta gamma di attività adatte a chi non vuole o non può sciare. Sono numerosissimi i percorsi da fare con le ciaspole e soprattutto ce ne sono per tutti i livelli, dalle passeggiate facili e perfette per le famiglie come il Tor de Dolonne o il Tor d'Entrèves, fino a escursioni leggermente più impegnative in Val Ferret o all'anello di Vercuino. Ma Courmayeur è teatro perfetto anche per fare festa e divertirsi grazie ai suoi originali après-ski come il Super G, il club esclusivo famoso per il suo dj set, The Outsider per un'atmosfera un po' più alternativa e locali come il Wood Café per una scelta più vintage. Infine, per chi vuole rilassarsi le terme e i centri benessere non mancano assolutamente: tra le terme di Pré-Saint-Didier, con vista sul Monte Bianco e piscine esterne, le spa di lusso negli hotel come l'Auberge de la Maison e il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc.

Courmayeur

Sestriere, Piemonte

Anche il Piemonte è una meta perfetta per chi cerca altre attività oltre lo scii. In particolare, Sestriere offre una ricca scelta di locali après-ski, primo fra tutti La GFC- Gargote Fashion Café famosa per i suoi party, e l'I.GLOO Sky Bar and Food, che offre divertimento fin dal mattino. Situata nel cuore delle Montagne della Via Lattea, Sestriere è poi perfetta per fare ciaspolate circondati da panorami mozzafiato e attività divertenti e accessibili a tutti come slittino o bob. Tra i percorsi più belli consigliamo sicuramente il Colle del Sises e la Valle Argentera, ma anche passeggiare nei dintorni del Monte Fraiteve e del Monte Rotta è incredibile grazie alle viste suggestive.

Sestriere

Livigno, Lombardia

Oltre le sue bellissime piste da scii, Livigno è tra le città che offre più opzioni per svolgere moltissime altre attività. Se si ama lo shopping e il relax, questa piccola città della Lombardia è perfetta per un weekend invernale fuori porta. Il relax termale è assicurato grazie a luoghi come Aquagranda, un grande centro che coniuga sport benessere con divertimento acquatico (scivoli, piscine per bambini), saune, bagni turchi, piscina salata e palestre attrezzatissime. Per chi ama lo shopping invece, Livigno è famosa per essere una zona duty-free per prodotti di elettronica e profumi e con gli oltre 250 negozi del centro commerciale il Miglio dello Shopping l'offerta è davvero ampia. Ma anche chi preferisce godersi la montagna autentica e l'aria aperta può sicuramente apprezzare questa città: il divertimento sulla neve non manca grazie ai percorsi con le ciaspole, come il Percorso delle Mine o il Giro delle Tee, il pattinaggio e sport più estremi come il parapendio. Infine, la movida non manca di certo. A Livigno, i posti migliori per l'après-ski sono Stalet (situato al Carosello 3000), Kosmo (che si trova invece al Mottolino), famosi per le feste con DJ e musica dal vivo, ma anche il David's Après Ski, che offre un'atmosfera vivace.

Percorso ciaspole a Livigno

Ponte di Legno, Lombardia

Ponte di Legno è una città davvero incredibile, un piccolo gioiello della Lombardia. Situata tra due fiumi, la zona è circondata da montagne suggestive e offre panorami spettacolari, oltre che l'accesso al Parco Nazionale dello Stelvio e dell'Adamello. Anche se non si scia, quindi, la natura è un ottimo pretesto per fare passeggiate o ciaspolate, come quella che raggiunge il borgo di Case di Viso. In questa località poi non mancano sicuramente le piste di pattinaggio naturali ma anche quelle del Comprensorio Pontedilegno-Tonale, che sono immerse nell’atmosfera invernale delle Alpi.

Ponte di Legno

Abetone, Toscana

Tra le mete più amate dell’Appennino toscano, l’Abetone è perfetto anche per chi non scia e preferisce vivere la montagna in altri modi. I suoi boschi fittissimi sono ideali per le ciaspolate, con percorsi panoramici come quello che attraversa la Foresta del Teso con sentieri che partono da Casetta Pulledrari e raggiungono punti panoramici come il Rifugio del Montanaro e il Poggio dei Malandrini o il giro che porta verso la Selletta, tutti adatti anche a chi è alle prime armi. L’area offre poi passeggiate tranquille tra baite e rifugi, perfette per chi ama la natura ma non vuole attività troppo impegnative. E la giornata può concludersi con un po’ di divertimento tra i locali del centro, dove non manca l’atmosfera da après-ski tipica delle località invernali, soprattutto nei bar storici che accendono la serata con musica e cocktail tipici.

Abetone

Campo Felice, Abruzzo

Situato all’interno dell’altopiano ai piedi del Monte Rotondo, Campo Felice è un’ottima scelta per chi vuole godersi la neve senza mettere gli sci ai piedi. La piana, ampia e luminosa, è perfetta per lunghe passeggiate sulla neve e ciaspolate panoramiche, come quelle verso il Valico della Chiesola o nell’area di Terranera, semplici ma molto suggestive. La zona è inoltre perfetta per chi ama divertirsi sulla neve con lo slittino, grazie ai pendii leggeri che rendono l’attività adatta a tutti. Dopo una giornata all’aperto, l’atmosfera si scalda nei rifugi e nei bar ai piedi delle piste, dove l’après-ski, come lo Chalet di Campo Felice, è rilassato e perfetto per chi cerca un momento di pausa davanti a una cioccolata calda o a un bicchiere di vino.

Campo Felice, Abruzzo

Monti Sartorius, Sicilia

Infine, alle pendici dell’Etna, i Monti Sartorius offrono un’esperienza completamente diversa dalle classiche mete alpine e sono ideali per chi vuole godersi la montagna autentica. Qui la natura è protagonista assoluta ed è stata dichiarata patrimonio UNESCO: si cammina tra boschi di betulle unici al mondo e antichi crateri spenti, seguendo percorsi con le ciaspole semplici e affascinanti che regalano panorami lavici ricoperti di neve, come l’anello attorno ai crateri del 1865. La zona è perfetta anche per chi ama la fotografia o le passeggiate tranquille nel silenzio del paesaggio etneo. E dopo l’escursione, i rifugi della zona offrono piatti caldi della tradizione siciliana e un après-ski più autentico lontano dalla mondanità alpina, ma altrettanto accogliente, immerso in uno dei paesaggi invernali più particolari e belli d’Italia.