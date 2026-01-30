Da Bormio a Livigno fino a Anterselva, i luoghi più belli protagonisti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Lago di Livigno

Si avvicinano sempre di più le tanto attese Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Tra gli sport in gara spiccano sci alpino e acrobatico, biathlon, bob, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, slittino, combinata nordica e snowboard, ma il vero cuore di questi giochi è un patrimonio paesaggistico unico al mondo, fatto di Dolomiti, suggestive valli verdi, laghi alpini e foreste che raccontano secoli e secoli di un’incredibile storia naturale. Spostando lo sguardo oltre le città che ospitano gli eventi sportivi, ci si ritrova quindi immersi in territori che sono essi stessi protagonisti: dalle cime maestose delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alle valli attraversate dai torrenti, fino laghi alpini immersi tra i ghiacciai. Questo viaggio tra i luoghi naturali non è solo uno sfondo per le competizioni, ma un’opportunità per riscoprire la grande bellezza delle Alpi italiane attraverso paesaggi che sanno sorprendere chi li visita.

I luoghi naturali di Livigno

Livigno, in cui si terranno le gare di snowboard e freestyle, si trova in una valle ampia e soleggiata a ridosso del Parco Nazionale dello Stelvio, una delle più antiche e vaste aree protette d'Europa, oltre 130mila ettari situati nel cuore delle Alpi. Intorno al paese si sviluppa poi una rete di valli laterali davvero suggestive, come la Val Federia e la Val Mora, dove si alternano boschi di conifere, pascoli d’alta quota e zone umide frequentate da fauna alpina. Il lago di Livigno rappresenta uno degli elementi paesaggistici più mozzafiato, soprattutto per la sua posizione aperta e per i sentieri che lo circondano, mentre salendo si incontrano ambienti sempre più alpini, con punti panoramici e ampie vedute sulle cime circostanti. Impossibile poi non citare il Sentiero dell'arte, una manifestazione internazionale d'arte contemporanea in cui figurano diverse opere d'arte in legno e infine, il percorso Troi da li Téa, un'escursione con le ciaspole per ammirare le famose tee, baite locali tradizionali.

Parco Naturale dello Stelvio

La natura e il relax di Bormio

Nell'immaginario collettivo Bormio è la città slow per eccellenza, sede delle terme tra le più belle in Italia: un tempo conosciute come Bagni nuovi/vecchi, ora Bormio ha una delle sedi più belle del gruppo QC. Ma il relax ad alte temperature non è l'unico punto forte della città. Infatti, il contesto naturale di Bormio è segnato dalla presenza delle montagne e da un territorio modellato da ghiacciai e acqua. La località è circondata da alcune delle valli più spettacolari della parte lombarda delle Alpi, come la Valfurva e la Valle dei Forni, che permettono di avvicinarsi a ghiacciai ancora attivi e a paesaggi glaciali davvero unici. Tra i gioielli di Bormio rientrano sicuramente il Sentiero dei Fiocchi e il Pedemontana della Reit, due sentieri panoramici da non perdersi se ci si trova in zona.

Paesaggio innevato di Bormio

Il paesaggio alpino di Cortina d’Ampezzo

Cortina non è solo lusso e scii: la città è immersa infatti in uno dei contesti montani più riconoscibili al mondo, quello delle Dolomiti ampezzane, dove il paesaggio è dominato da grandi pareti rocciose e gruppi montuosi ben distinti tra loro. Le Tofane, il Cristallo e le Cinque Torri non sono solo sfondi iconici, ma ambienti naturali attraversabili grazie a sentieri, valli e altipiani che offrono punti di osservazione privilegiati. Nei dintorni del centro abitato si estendono boschi di abete e larice, attraversati da percorsi naturalistici e aree protette come il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, che tutela vallate, torrenti e habitat alpini ancora ben conservati.

Dolomite ampezzane

Valli, cascate e zone naturali protette di Anterselva

La Valle di Anterselva è una delle aree meglio conservate dal punto di vista ambientale tra quelle coinvolte nei Giochi. Si tratta di una valle chiusa, con forte senso di continuità paesaggistica. Il lago di Anterselva è il punto più noto, ma l’interesse naturalistico della zona va oltre: è possibile fare diverse escursioni di alpinismo, percorsi in bicicletta tra i paesaggi innevati da favola, il tutto salendo verso le vedette del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, dove il paesaggio cambia rapidamente, passando da boschi fitti a prati alpini e ambienti rocciosi. È una zona in cui è facile percepire il passaggio dall’ambiente umano a quello di alta montagna, con zone protette come il Biotopo Rasun e le cascate di Klammabach ed Egger.

Lago Anterselva, Trentino–Alto Adige

Arte e natura si incontrano in Val di Fiemme

Infine, la Val di Fiemme offre un paesaggio più dolce rispetto ad altre località olimpiche, ma non per questo meno interessante. Ampia e verde, la Valle è attraversata dal torrente Avisio, e ai suoi lati ci sono estesi boschi che fanno parte della Foresta di Paneveggio, una delle più importanti dell’arco alpino.

Lago Lagorai, Val di Fiemme

Salendo poi verso le catene del Lagorai (con il loro lago mozzafiato) e verso i gruppi dolomitici circostanti, il paesaggio diventa più selvaggio; ma è proprio l'incontro con questa natura più libera ad avere dato vita a un programma davvero incredibile, il RespirArt, il museo a cielo aperto creato da Marco Nones e Beatrice Calamari che è anche il parco d'arte più alto del mondo in cui installazioni d'arte ambientale si mescolano in modo armonioso con la natura circostante delle Dolomiti.