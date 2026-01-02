Cosa sono gli Après-ski: ad alta quota non solo sci ma anche discoteche, spa e aperitivi

La strage di Crans-Montana del 2 gennaio in cui hanno perso la vita almeno 47 persone è avvenuta in uno dei posti più famosi della nota località sciistica della Svizzera. Crans-Montana, infatti, è nota per le sue piste da sci, nel 2027 ospiterà i Campionati del mondo e si recano qui appassionati della vita di montagna attirati anche dalla sua offerta legata alla movida, non solo agli sport invernali. Infatti proprio il Constellation, la discoteca che ha preso fuoco diventando una trappola mortale per decine di ragazzi (anche italiani) era uno dei locali più frequentati dal pubblico dell'après-ski.

Che significa Après-ski

Chi si reca in questi luoghi di montagna dominati da cime innevate perfette per sciare non lo fa solo per cimentarsi sulle piste. Lo fa anche per divertirsi, fare festa, frequentare locali alla moda, per fare vita sociale e dedicarsi alla movida notturna. L'après-ski è proprio questo: comprende tutte le attività che si è soliti fare dopo aver trascorso la giornata con gli sci ai piedi. Un aperitivo, un drink, un bagno in sauna, una serata danzante, una festa in musica sotto le stelle: le opzioni ovviamente sono tante, diversificate da zona a zona. Il Constellation andato distrutto faceva parte proprio di questa tipologia di locali: era un luogo di ritrovo per sciatori e turisti, per coloro che amano divertirsi insieme.

Ma l'après-ski non è fatto solo di discoteche: comprende lounge bar, centri wellness, spa, baite. L'offerta include DJ set, serate karaoke, tour serali, attività ludiche di vario tipo. È pensato proprio per fare gruppo, ampliare le conoscenze, fare rete. Le località sciistiche investono molto in questo programma di attività, perché è fondamentale nella scelta di una località sciistica piuttosto che un'altra: le sole piste da sci non bastano, è tutto il contorno ad alzare l'asticella dell'esperienza rendendola esclusiva.

Quali sono i posti con l'après-ski più famoso

Alcune località sciistiche sono quasi più famose per il loro après ski che per le piste! In Italia godono di una certa fama Livigno, Madonna di Campiglio, Bormio e Alta Badia, tutte località che offrono quiete, relax, buon cibo e un'atmosfera tipicamente montana, rustica. Altre località offrono esperienze più movimentate, si fa festa già dal pomeriggio e si va avanti fino a notte fonda. Il massimo divertimento ad alta quota è a Ischgl (Austria) e Courchevel (Francia), piene di cocktail bar e discoteche. Crans-Montana offre un intrattenimento che attira soprattutto giovani, è perfetta per chi ama avere sempre qualcosa da fare. Sölden (Austria) è piena di spa, quindi per un pubblico più attento al riposo e al relax assoluto. Ovviamente i costi dei servizi lievitano soprattutto nelle località di lusso. Dal cocktail alla bevanda calda, dall'aperitivo al party, i prezzi variano molto da zona a zona. Il budget dipende anche dal tipo di uscita, se si tratta di una après-ski pomeridiana o una serata completa in giro per i locali.