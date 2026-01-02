Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news

Le ultime notizie sulle strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: gli aggiornamenti di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti nell'incendio del locale Le Constellation la notte di San Silvestro. Sei gli italiani dispersi e 13 in ospedale. Al Niguarda di Milano ricoverate due 16enni e una donna di 30 anni in gravi condizioni. Secondo l'ambasciatore italiano in Svizzera ci vorrà tempo per l'identificazione delle vittime dal momento che molti corpi "erano irriconoscibili".

Si indaga sulle cause della strage. La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio è stato alimentato dal "flashover", un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. I testimoni hanno raccontato: "L'unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta".