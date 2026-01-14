stile e Trend
Inverno al caldo, le migliori mete di mare da esplorare (che non sono così lontane dall’italia)

Dal Marocco alla Tunisa, passando per Canarie, Madeira e Oman, ecco le migliori mete, tutte non così lontane dall’Italia, dove rifugiarsi d’inverno per stare al caldo.
A cura di Elisa Capitani
Marsa Alam, Egitto
Marsa Alam, Egitto

Chi ha detto che a gennaio o febbraio bisogna per forza patire il freddo? Mentre in Italia e in Europa stiamo entrando gradualmente nel cuore dell'inverno, ci sono mete nel mondo in cui, proprio in questo momento, si può fare il bagno in costume e passeggiare in spiaggia. Tunisia, Marocco, Madeira e altre destinazioni incredibili offrono la possibilità di godersi un po' di caldo nei mesi più rigidi dell'anno e, inoltre, non sono neanche così distanti dall'Italia, rendendo questi viaggi effettivamente possibili e non lontani miraggi di un'estate che sembra lontanissima.

Marocco: Agadir, Essaouira e Marrakech

In Marocco l’inverno è un concetto relativo, perché i mesi tra gennaio e marzo offrono ancora giornate luminose e temperature abbastanza calde che permettono di stare all’aperto e godersi addirittura il mare. Ad Agadir la lunga spiaggia cittadina e la promenade sul lungomare sono l’immagine più immediata di questa pausa dal freddo europeo.

Essaouira, Marocco
Essaouira, Marocco

Chi cerca invece vento, mare e una dimensione più rilassata trova in Essaouira un porto affascinante, la medina azzurra patrimonio dell’UNESCO e il porto vivace di pescatori. Marrakech, chiamata anche la città rossa per il suggestivo colore delle sue case, completa poi il triangolo con i suoi giardini, i souk sempre animati e i numerosi riad in cui si è coì caldamente accolti. Il Marocco la meta ideale per staccare e uscire dal grigiore invernale, senza fare viaggi eccessivamente complicati e lunghi.

Porto di Agadir, Marocco
Porto di Agadir, Marocco

Tunisia: Djerba, Kelibia, Tozeur

La Tunisia in inverno è una delle destinazioni più accessibili e, soprattutto, molto diversa a seconda delle aree che si sceglie di visitare. A Djerba ci si muove tra spiagge tranquille, resort affacciati sul mare e villaggi bianchi che conservano un ritmo quasi estivo anche nel pieno di gennaio.

Djerba, Tunisia
Djerba, Tunisia

Kelibia, sulla costa, ha acque limpide e un’atmosfera autentica che permette di vedere la vita tunisina senza i picchi turistici dell’alta stagione. Tozeur, invece, ribalta completamente lo scenario perché porta verso il sud e verso il deserto, tra numerosissime palme, oasi e architetture in mattoni che diventano ancora più suggestive con il sole dell’inverno.

Kelibia, Tunisia
Kelibia, Tunisia

Isole Canarie: Gran Canaria, Tenerife e El Hierro

Le Canarie sono uno dei classici dell’inverno europeo perché garantiscono un clima caldo quasi costante (alternato qualche volta da sporadiche piogge), facilità negli spostamenti e un varietà di esperienze che non si riduce alla sola spiaggia. In questo senso, Gran Canaria resta una certezza per chi vuole unire mare, escursioni e piccoli villaggi montani, con un meteo che può far sicuramente dimenticare sciarpa e cappotto.

Gran Canaria, Spagna
Gran Canaria, Spagna

Tenerife invece aggiunge il dettaglio del Teide, le piscine naturali e i paesini del nord, che permettono di alternare giornate al mare e passeggiate in mezzo alla vegetazione subtropicale. El Hierro è infine la più intima e selvaggia, ideale per chi cerca silenzio, percorsi escursionistici, fondali per le immersioni e un ritmo più isolato e lento.

Charco Manso, El Hierro, Isole Canarie
Charco Manso, El Hierro, Isole Canarie

Egitto: Cairo, Luxor e le città patrimonio UNESCO

In Egitto l’inverno coincide con la stagione più piacevole per visitare i famosissimi e affascinanti siti archeologici e città storiche senza l’afa che domina tra aprile e settembre. Il Cairo insegna quanto questo faccia la differenza quando ci si muove tra il Museo Egizio, la Cittadella di Saladino e le strade del quartiere islamico. Luxor, con i templi e le tombe della Valle dei Re, permette di esplorare un patrimonio straordinario con temperature che invitano a restare all’aperto e osservare ogni rilievo con calma.

Tempio di Luxor, Egitto
Tempio di Luxor, Egitto

Le città patrimonio UNESCO, da Abu Mena ad Antinoe fino a zone protette come Memphis e la Necropoli di Giza, acquistano una dimensione ancora più potente se visitate durante la bassa stagione. Infine, se si preferisce andare a rilassarsi in spiaggia, Marsa Alam e Hurghanda offrono possibilità di rilassarsi in distese di sabbia finissime, oltre che di fare immersioni.

Hurghanda, Egitto
Hurghanda, Egitto

Isole Madeira: Funchal, Foreste Laurisilva e Porto Moniz

Madeira, l’isola dell’eterna primavera, è una destinazione che d’inverno non promette solo caldo ma anche uno straordinario contatto diretto con la natura. A Funchal, la capitale, si passeggia tra giardini botanici, mercati, caffè vista oceano e funivie che collegano la città con i quartieri più alti, tipicamente portoghesi.

Funchal, Madeira
Funchal, Madeira

La Foresta Laurisilva, patrimonio UNESCO, mostra invece il lato più verde dell’isola, con sentieri che costeggiano le levadas (i canali di irrigazione) e panorami che anche in inverno restano incredibilmente verdi; così come Capo Girao, la scogliera più alta d’Europa. Porto Moniz introduce infine un altro elemento caratteristico: le piscine naturali scavate nella roccia vulcanica, dove ci si può letteralmente rilassare in mare aperto.

Porto Moniz, Madeira
Porto Moniz, Madeira

Oman: Salalah, Muscat, Wadi e spiagge paradisiache

L’Oman, una meta ancora incredibilmente poco conosciuta, offre un inverno caldo che fa apprezzare spiagge e città contemporanee senza rinunciare alla cultura araba. Salalah è famosa per il paesaggio tropicale e per le sue spiagge bianche, sorprendenti per una destinazione della Penisola Arabica. Muscat racconta invece l’Oman più urbano e tradizionale, con la moschea del Sultano Qaboos, i lungomare pieni di famiglie e i souk che vendono incenso e spezie.

Salalah, Oman
Salalah, Oman

A completare il quadro ci sono i wadi, canyon con acqua dolce e palme, dove si può camminare o fare piccoli bagni durante giornate che sfiorano i venticinque gradi. L'Oman è davvero una meta che trasmette serenità, sicurezza e un senso di pace difficili da trovare altrove a poche ore dall’Europa, e in una cultura che solo apparentemente sembra distante, quando è invece tutta da scoprire.

Muscat, Oman
Muscat, Oman

Capo Verde: Sal, Boa Vista, Cidade Velha e Praia

Infine, Capo Verde, famosa in tutto il mondo per le sue spiagge paradisiache, è un arcipelago che ha trovato la sua stagione ideale proprio durante l’inverno europeo. A Sal e Boa Vista il richiamo principale sono le spiagge e il vento che attira surfisti e appassionati di kitesurf, con resort che offrono tante attività. Praia, sull’isola di Santiago, introduce la parte più culturale del Paese, con piazze coloniali, musica dal vivo e una vita serale vivace. Cidade Velha, poco distante, è il cuore storico e patrimonio UNESCO, dove si comprende il passato coloniale di Capo Verde attraverso fortezze, strade e chiese antiche.

Boa Vista, Capo Verde
Boa Vista, Capo Verde
Viaggi
Immagine
