stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Capri contro l’overtourism: quali sono le nuove regole per limitare il numero di turisti

Capri ha preso dei provvedimenti drastici per contrastare il fenomeno dell’overtourism: ecco le nuove regole per contenere il numero di turisti che entreranno in vigore dalla prossima estate.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'overtourism è un fenomeno che sta mettendo letteralmente in ginocchio le mete turistiche più popolari e gettonate: se da un lato i lavorati del settore ne giovano, dall'altro la vita dei residenti diventa impossibile. Come se non bastasse, i viaggiatori si ritrovano a dover affrontare folle infinite per dedicarsi a qualsiasi attività, dalle visite ai musei alle semplici passeggiate. Capri sa bene cosa significa, visto che negli ultimi anni ha registrato milioni di visitatori durante le stagioni estive. Le autorità locali, però, hanno deciso di intervenire sul problema, elaborando un nuovo regolamento: ecco cosa prevede.

Limite numerico ai gruppi di turisti sull'isola di Capri

La Polizia Municipale di Capri e l’assessorato al Turismo di Melania Esposito hanno elaborato dei nuovi provvedimenti per gestire l'overtourism sull'isola durante i mesi estivi, cosa prevedono? Innanzitutto è stato approvato un limite numerico ai gruppi turistici, che non potranno superare le 40 persone, cosa che garantirà una maggiore sicurezza degli spazi pubblici e dei residenti. Per i gruppi superiori alle 20 persone, inoltre, sarà obbligatorio utilizzare le cuffiette durante le spiegazioni delle guide (che potranno utilizzare solo delle apposite palette e non più ombrelli, foulard oppure oggetti improvvisati). L'obiettivo è regolamentare le visite guidate e ridurre il disordine nei luoghi iconici e delicati.

I provvedimenti per preservare la bellezza di Capri

Il nuovo regolamento anti-overtourism di Capri impone anche alle guide una maggiore responsabilità: dovranno mantenere il loro gruppo compatto e in sicurezza e avranno il dovere di controllare che non occupino intere strade o spazi pubblici, invadendo la privacy dei residenti. In questo modo, non si verranno a creare folle eccessive e calca nei luoghi storici e panoramici. L'isola campana non intende, però, "chiudersi", semplicemente vuole preservare la sua bellezza evitando gli eccessi e la poca sostenibilità. Da quando entreranno in vigore le nuove regole? Dall'inizio dell'estate 2026.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi Milano-Cortina
Le originali manicure delle campionesse italiane
Qual è il significato dell'anello verde di Federica Brignone
Qual è il significato dell'anello verde di Federica Brignone
Dove trovare e quanto costano le spille che stanno spopolando sui social
Dove trovare e quanto costano le spille che stanno spopolando sui social
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa)
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Pattinaggio su ghiaccio: notti stellate e cristalli nei costumi sul podio
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views