Jennifer Lopez tra maxi scollature e cristalli: cambia otto abiti in una sola serata agli AMA 2025 Jennifer Lopez ha presentato gli American Music Awards 2025. Nel corso dello show ha sfoggiato ben 8 abiti uno più spettacolare dell'altro da diva della serata.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez lunedì sera ha presentato gli AMA 2025, andati in scena a Las Vegas. La serata ha visto il trionfo assoluto di Billie Eilish, che si conferma l'artista del momento, tra le più influenti del settore: è entrata nella storia degli American Music Awards vincendo in tutte e sette le categorie in cui era stata nominata, compreso Artista dell'Anno e Album dell'Anno. Quanto a Jennifer Lopez, per lo show ha stupito tutti con una serie di spettacolari cambi d'abito, tra cristalli e maxi scollature.

Per Jennifer Lopez ben 8 outfit agli AMA 2025

Da anni, c'è un duo consolidato che cura l'immagine di Jennifer Lopez, artista dallo stile iconico e inconfondibile. I suoi stylist sono Rob Zangardi e Mariel Haenn, che hanno contribuito anche alla scelta dei look per la fatidica serata degli AMA 2025. La cantante a InStyle aveva dato qualche anticipazione, per stuzzicare la curiosità di fan e spettatori.

Jennifer Lopez in Michael Ngo

"Ovviamente sarò glamour – aveva confidato – Ma anche un po' cool, un po' chic ed elegante, un po' sexy. Tutte cose alla moda. Mi sento bene, meglio di quanto non mi sia mai sentita da anni. Non vedo l'ora di tornare in pista". In effetti sul palco la cantante ha portato una varietà di stili, tessuti e silhouette diversi che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

JLo in Bronx and Banco

Da vera diva della serata ha sfoggiato ben 8 look. Quello più "futuristico" era quello scelto per l'esibizione, una sorta di tuta robotica semitrasparente creata da Michael Ngo impreziosita da cristalli. Poi ci sono stati l'abito dorato con alti spacchi laterali, il vestito strapless di David Koma con effetto scultura all'altezza dei fianchi, un altro scintillante realizzato interamente con cristalli e frange di Bronx and Banco (chiamato non a caso JLo Diamond Gown).

Jennifer Lopez in Miss Sohee Couture

E ancora un long dress di Miss Sohee Couture con paillettes argentate abbinato a mantella turchese, una creazione di paillettes nere con schiena nuda, un trench nero con maniche trasparenti e voluminose, revers in raso e fiocco in vita abbinato a vistosa collana e scarpe borchiate. Infine per chiudere lo show ha puntato su un abito Defaïence dalla scollatura profonda impreziosito da dettagli a cerchio dorati, abbinato a un paio di scarpe dal tacco vertiginoso color oro. Insomma, una vera diva!

Jennifer Lopez in Defaïence