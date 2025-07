Jennifer Lopez coperta di cristalli: look scintillante per lanciare la revenge song contro Ben Affleck

Jennifer Lopez ha lanciato la revenge song contro Ben Affleck, si chiama Wreckage of You ed è stata presentata durante una delle tappe spagnole del tour Up All Night: Live in 2025. Cosa ha indossato la popstar per un evento tanto importante?

Jennifer Lopez è finita al centro dell'attenzione dei media da qualche giorno a questa parte, il motivo? Ha seguito il trend delle revenge song lanciato da Shakira e, a poco più di un anno dal divorzio, ha dedicato all'ex marito Ben Affleck la sua "canzone della vendetta" intitolata "Wreckage of You", ovvero "Le tue macerie". Sebbene l'attore non venga mai menzionato in modo diretto, i riferimenti a lui sono chiari. La popstar ha presentato la hit durante le prime tappe del tour Up All Night: Live in 2025, in occasione del quale ha letteralmente brillato coperta di cristalli.

Il nuovo revenge look di Jennifer Lopez

Lo scorso 8 luglio Jennifer Lopez ha dato il via al suo nuovo tour estivo ma è stato solo durante la tappa di Barcellana, quella tenutasi al Palau Sant Jordi, che ha presentato la revenge song contro Ben Affleck. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un nuovo look "della vendetta"? Per lei niente maxi spacchi, cut-out rivelatori o scollature audaci, ha preferito osare con l'effetto sparkling, così da brillare e da dimostrare di essere andata avanti, lasciandosi il passato alle spalle con la luminosità che da sempre la contraddistingue. Per la prima apparizione sul palco ha indossato una giacca total gold a effetto metallizzato, un modello lungo fino al fondoschiena coperto di cristalli e borchie.

Il look scintillante di J.Lo.

Jennifer Lopez brilla coi cristalli

Nel corso dello show la popstar si è spogliata, rimanendo in un body sgambato e scollato ricoperto di cristalli argentati. Ha così messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la caratterizza, lasciando le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes coordinati e addirittura microfono e auricolari scintillanti.

Il body di cristalli di Jennifer Lopez

Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e fluenti. Tra balletti spettacolari, pose plastiche ed energia da vendere, Jennifer Lopez ha dato l'ennesima prova di essere una diva internazionale. In quanti non vedono l'ora di ammirarla durante la tappa italiana del tour, quella prevista in Sardegna il 12 agosto?