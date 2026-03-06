Lily Allen si vendica dei tradimenti dell’ex marito: sul vestito gli scontrini dei regali all’amante

Il revenge dress definitivo è di Lily Allen: ha stampato su un telo le prove delle relazioni che intratteneva il suo ex marito e lo ha indossato in concerto.

Lily Allen

La vendetta è un piatto che va gustato freddo e possibilmente davanti a una platea bella numerosa che assiste a tutto lo show. Lily Allen, per la sua vendetta, ha aspettato due anni, ma poi se l'è gustata davvero in grande stile, direttamente sul palcoscenico di un suo concerto, davanti a tutti i fan. La cantante, infatti, era in tour alla Glasgow Royal Concert Hall, quando si è lanciata in una performance che sta facendo il giro dei social: è diventata immediatamente virale. Sarebbe un'esibizione canora normalissima, se non fosse per il look con cui è stata fatta: un revenge dress nel vero senso della parola. La cantante, infatti, era avvolta in un telo che riportava le testimonianze dei tradimenti subiti dall'ormai ex marito!

Lily Allen col revenge dress

Lily Allen è stata sposata con David Harbour (lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things) dal 2020 al 2024, anno della separazione. Si era già parlato all'epoca di presunti tradimenti, che infatti la cantante ha poi riversato in musica nelle sue canzoni, confermando i rumors. In alcuni nuovi brani si fa esplicito riferimento a una donna chiamata Madeline, che molti hanno ricondotto alla costumista Natalie Tippett: sarebbe stata lei l'amante di Harbour, conosciuta durante le riprese di un film. Se da un lato l'attore si sta godendo il suo successo, dall'altro Lily Allen è tornata da poco sulle scene musicali dopo diversi anni di assenza. Lo ha fatto pubblicando un album che di fatto, è proprio la cronaca della fine del suo matrimonio. Ha parzialmente attribuito la sospensione della carriera alla maternità, ai suoi figli. "Li adoro e mi completano, ma in termini di fama pop, mi hanno completamente rovinata" ha spiegato in un'intervista al podcast Radio Times. Anche per questo, aveva deciso di aprire un profilo Only Fans di recente, così da garantirsi delle entrate sostanziose che la musica non riusciva più a darle.

Gli scontrini stampati sul telo

Durante l'inaugurazione del West End Girl Tour di Glasgow ha pensato a una mossa decisamente d'impatto per dare al tutto un tono epico, memorabile. Il momento clou della serata è stato quello del brano 4chanStan, che racconta appunto la crisi e la conseguente fine del matrimonio. Sul palco, si è avvolta in un lungo tessuto verde oliva con delle strane stampe: ricevute di pagamento, scontrini. Uno fa riferimento all'acquisto di una borsa di lusso da Chanel, un altro a una cena in un noto ristorante. Insomma, Lily Allen ha fatto stampare le prove dei tradimenti del marito: i regali che faceva all'amante, le uscite con leo, i lussuosi posti che frequentavano assieme. Il tutto, alternato dai testi delle sue canzoni scritti di proprio pugno. Con questo gesto eclatante ha nuovamente messo in piazza il proprio vissuto, la sua storia personale, trasformandola in show, intrecciandola col suo ruolo di artista e imponendosi come Revenge Queen definitiva.