Jennifer Lopez zittisce gli hater: “Sempre nuda a 56 anni? Con questo fondoschiena lo fareste anche voi”

La cantante ha messo a tacere chi la critica per come si veste alla sua età e ha rivendicato il diritto a mostrare il proprio corpo.

Nessuno può mettere Jennifer Lopez in un angolo: e tantomeno dirle come dovrebbe vestirsi. La cantante ha appena inaugurato la sua nuova residency al Caesars Palace di Las Vegas: le performance di Up All Night andranno avanti fino a marzo, i biglietti sono in vendita per tutte le date e stanno andando a ruba, come sempre quando c'è lei sul palco. La popstar ha debuttato con gli show il 30 e 31 dicembre, poi si è esibita il 2 e il 3 gennaio e andrà avanti per i prossimi mesi, portando il suo pubblico in uno spettacolo di due ore diviso in quattro atti, con tutti i suoi successi in scaletta.

È quindi uno show molto complesso, con una ricca scenografia e moltissimi cambi d'abito.: il body sgambato rosa, il vestito di paillettes viola, l'abitino cut-out con le frange sono solo alcuni esempi di ciò che ha indossato in queste sere. Questi look di Jennifer Lopez hanno attirato l'attenzione degli haters, che non le hanno risparmiato alcune critiche, critiche a cui si è nel tempo abituata e che non la toccano. Ma per nulla intenzionata a farsi dire come dovrebbe vestirsi, la cantante ha risposto a tono proprio durante una delle recenti esibizioni di Las Vegas.

Dal palco ha spiegato di stupirsi ancora oggi, a distanza di anni, quando qualcuno le fa notare di essere troppo poco vestita. "Grazie a Dio lo faccio da molto tempo. Posso semplicemente ignorare molte cose. Non significano davvero niente. Lo dico sempre ai miei figli. Ci rido sopra, perché dicono cose davvero divertenti – ha commentato – Perché si veste sempre così? Perché non si veste in base alla sua età? Perché è sempre nuda? E io rispondo: Se aveste questo fondoschiena, sareste nudi anche voi!".

E altro che genetica! La 56enne si sottopone da sempre a rigidi allenamenti quotidiani, che porta avanti con grande costanza: l'attività fisica è per lei fondamentale, è abituata a svegliarsi tutti i giorni alle 5 pur di eseguire i suoi esercizi. La routine si intensifica quando deve prepararsi per i tour, quando deve essere in perfetta forma per essere al top sul palco. Il suo corpo è modellato quindi da anni e anni di sacrifici, fatti sin da quando era una ragazzina. A questo si aggiunge ovviamente un occhio di riguardo dal punto di vista dell'alimentazione e tanti trattamenti specifici.

Agli esordi il suo corpo è stato fonte di disagio per lei, così diversa rispetto alle altre artiste: il suo era un corpo latino, formoso. Le sue curve non piacevano ed è stata sul punto di mollare tutto: non era certa di reggere il peso delle offese che le venivano rivolte, dei continui confronti con le colleghe. Invece è andata avanti, per questo oggi si rivolge spesso alle donne, incentivandole a credere in loro stesse, nei loro sogni, nel loro potenziale, senza lasciare che siano i giudizi altrui a condizionarle, a decidere per loro.

La popstar dal palco di Las Vegas ha ancora una volta difeso la sua libertà, di donna e di artista. Ha ribadito che non è l'outfit a rendere una cantante più o meno meritevole di stima, più o meno talentuosa. Lei si è fatta strada in un mondo in cui tanti non credevano in lei, pochi credevano che avesse le carte in regola per sfondare e invece ci è riuscita, perseverando e credendo in se stessa, lavorando sempre per migliorarsi. Oggi è una 56enne consapevole e fiera di sé. Non si guarda allo specchio con gli occhi degli haters e rivendica il diritto a piacersi e a mostrare il suo corpo, senza che questo le tolga credibilità o debba metterla al centro di sterili offese.