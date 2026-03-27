Jennifer Lopez risponde alle critiche sui look audaci: “Sto sempre nuda perché posso permettermelo”

Jennifer Lopez a Las Vegas

Non è affatto raro che qualcuno contesti a Jennifer Lopez le scelte di stile. Già qualche settimana fa la cantante si era espressa contro gli haters, che l'avevano criticata per i look audaci sfoggiati in tour. La cantante attualmente si sta godendo la residency a Las Vegas: una serie di performance che vanno avanti da settimane e che la terranno occupata ancora per diverso tempo. Ogni show ha una costruzione complessa e molto ricca in cui niente è lasciato al caso, dalle scenografie alle coreografie ai costumi. Ma tra body sgambati e minidress, c'è chi ha avuto da ridire: troppa nudità. Per tutta risposta lei ha dichiarato candidamente: "Con questo fondoschiena lo fareste anche voi". Ed è tornata sulla questione in un'altra recente esibizione, già virale sui social.

J-Lo contro gli hater

La cantante ha zittito tutti ironizzando sulle critiche che le vengono mosse. "So chi sono e faccio questo da molto tempo, quindi posso riderci sopra" ha detto col sorriso sulle labbra rivolgendosi direttamente al pubblico in platea. E ha continuato: "C'è chi dice: ma perché si veste sempre in quel modo? Perché è sempre nuda? Beh, perché posso! Mi dico tra me e me: se avessi quel fondoschiena, anche tu saresti nuda!". E lo ha detto sfilando con una tuta in pizzo trasparente, aderentissima, sfoggiata con estrema sicurezza. Quando è sul palco, la cantante ama scatenarsi, ama ballare, dà tutta se stessa.

Jennifer Lopez si esibisce a Las Vegas

Questo tipo di esibizione richiede passione, energia, una preparazione fisica specifica: non è uno sforzo per tutti, non è qualcosa che si può improvvisare. Lei è abituata ad allenarsi, si tiene in forma anche per sostenere questi ritmi. Sin da ragazza porta avanti con rigore una routine estremamente disciplinata, fatta di dieta e sport. Si sveglia tutte le mattine alle 5 pur per eseguire i suoi esercizi, continua a prendere lezioni di danza, si sottopone a trattamenti innovativi, cura l'alimentazione. Tutto questo le serve per dare il massimo sul palco, ma anche per stare bene: è un modo per dimostrare amore a se stessa.

J–Lo

Insomma, è una filosofia di vita vera e propria per lei, frutto anche di ciò che ha dovuto subire agli inizi, quando la sua fisicità latina così diversa dalle altre popstar le veniva fatta pesare. È stata sul punto di mollare tutto: lo avrebbe fatto davvero se avesse ceduto agli stereotipi. Invece ha deciso di valorizzare la sua unicità. Col tempo ha imparato ad accettarsi, amarsi e migliorarsi, senza dover assecondare gli altri, chi la voleva diversa. Proprio per questo oggi, a 56 anni, vanta un corpo tonico e allenato, frutto della grande dedizione che ha nei confronti del suo stile di vita sano. Sembra quasi che il tempo per lei si sia fermato e ne è ben consapevole. Il suo corpo, oggi, non è più motivo di vergogna ma di vanto.