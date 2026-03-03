Jennifer Lopez è la perfetta business woman in tailleur (e con la borsa da 55 mila euro)

Jennifer Lopez è una vera icona trendy. Passa con disinvoltura dai look elegantissimi da red carpet alle mise per il palcoscenico, quei body sgambatissimi che sfoggia quando si esibisce per il pubblico. Ma da vera business woman, conosce benissimo il potere del tailleur e quanto possa essere alla moda, soprattutto se abbinato alla borsa più ambita di sempre.

Il look di Jennifer Lopez

Quando si pensa allo stile perfetto per una donna di successo e in carriera, si pensa al cosiddetto power suit, al tailleur. Un tempo erano solo gli uomini a indossare la giacca e i pantaloni, il completo formale e rigoroso tipico degli uomini d'affari. Uomini, appunto: perché alle donne certe strade professionali erano precluse, era impensabile pensare a un capo donna, per di più in pantaloni. Le cose sono cambiate quando invece le donne hanno cominciato a reclamare il loro posto anche ai vertici, nelle posizioni apicali e nei ruoli dirigenziali, smettendo di stare un passo indietro. È lì che l'abbigliamento è diventato uno strumento di affermazione, in ambienti a prevalenza maschile dove era difficile farsi notare, imporre la propria autorità, la propria professionalità.

Jennifer Lopez in A.L.C.

Insomma, il power suit femminile è diventato un simbolo di emancipazione. Se negli anni Settanta e Ottanta era molto più rigoroso nelle linee, nei colori e nelle silhouette, poi è stato tramutato anche in chiave più moderna, conservando la sua capacità di comunicare autorevolezza, ma in modo più trendy e anche femminile. Jennifer Lopez anche se è un'amante dei look appariscenti, si è mostrata anche in questa veste più minimal sui social, conquistando tutti. Ha indossato un completo oversize firmato A.L.C.: giacca e pantaloni beige coordinati, a cui ha aggiunto un dettaglio che non passa certo inosservato. Jennifer Lopez vanta una sconfinata collezione di borse di lusso.

Leggi anche Jutta leerdam tra sport e lusso, la campionessa olimpica ha una collezione di borse griffate

Il modello che Vestiaire Collective vende a 55 mila euro

E quando si parla di borse di lusso il primo nome che viene in mente è, ovviamente, la Birkin di Hermès. È quella più gettonata tra le celebrities, il modello più prestigioso di tutti: possederla significa acquisire uno status, non è solo questione di moda. La cantante ne possiede diverse, tra cui la rarissima Crocodile. Quella abbinata al tailleur, invece, è una Birkin in pelle di coccodrillo poroso opaco, difficilissima da trovare, nella colorazione marrone con hardware in metallo dorato. Alcuni siti la rivendono a 55 mila euro circa. Questa borsa è ambitissima: per il suo prestigio, per la qualità dei materiali, per la sua fama, per ciò che rappresenta. Le Birkin sono borse lussuose che non si acquistano come qualunque altra borsa: ci si mette in lista d'attesa per entrarne in possesso, c'è tutta una lunga trafila da superare e questo ha contribuito ad accrescere la sua desiderabilità, la sua esclusività. Non poteva certo mancare, nel guardaroba di una fashion addicted come J Lo.