Elettra Lamborghini si fa un regalo da 60 mila euro: cosa ha comprato appena è finito Sanremo

“Non bevo, non fumo e non mi piacciono i festini: un difetto dovrò pur averlo. Eccolo qui”: la cantante ha mostrato il regalo che si è fatta dopo Sanremo.

Elettra Lamborghini in Rahul Mishra Couture a Sanremo 2026

Archiviata l'esperienza sanremese, per Elettra Lamborghini è tempo di tornare a casa e riprendere la normalità, gli altri impegni professionali. La kermesse l'ha certamente messa a dura prova. Si è rivelata una settimana più impegnativa del previsto, molto stancante. I suoi siparietti sugli ormai noti "festini bilaterali" hanno animato tutto il periodo del Festival. La cantante si è lamentata delle notti insonni, delle poche ore trascorse a dormire, a causa dei rumori molesti provenienti dalla strada, che le hanno impedito di salire sul palco in forma smagliante. Per consolarsi e celebrare in grande stile questa seconda volta all'Ariston, si è fatta un regalo.

È una tradizione consolidata autofesteggiare un traguardo, un momento di vita particolare, non necessariamente il compleanno ma anche il superamento di un esame o la firma di un contratto. Elettra Lamborghini ha festeggiato la sua performance al Festival di Sanremo, chiusa al 26esimo posto, ma con tanti bei ricordi che già le stanno causando un po' di malinconia! Anche per placare questi piccoli momenti di tristezza che inevitabilmente si fanno avanti quando si chiude un percorso, si è quindi dedicata a una cosa che le riesce particolarmente bene: lo shopping.

La nuova Birkin di Elettra Lamborghini

La cantante possiede una notevole collezione di borse di lusso: sono la sua passione. Spesso ha mostrato i suoi gioielli sui social. C'è la Birkin dipinta a mano e quella da viaggio in versione extra large, la Kelly con le borchie e quella in edizione limitata total gold da vera diva. Insomma, la sua predilezione sono le creazioni di Hèrmes. Questa Maison è il nome più prestigioso quando si tratta di borse di lusso: le Birkin, in particolare, sono le più ambite. Possederne una (o anche di più!) significa dimostrare uno status, significa fare una dichiarazione. Non è solo questione di qualità ed eccellenza del prodotto, ma è questione di appartenenza a un circolo molto elitario, molto esclusivo. Possedere una Birkin, infatti, non è cosa per tutti: c'è quasi da superare una selezione con tanto di lista d'attesa. Insomma, non si entra semplicemente in negozio per sceglierla, pagarla e portarsela a casa. Bisogna fare una lunga trafila: bisogna quasi "meritarsela".

La borsa in vendita su Wararni

La new entry nella collezione della Twerking Queen è ovviamente un'altra Birkin. È un modello che ha fatto vedere a fan e follower su Instagram spiegando: "Non bevo, non fumo e non mi piacciono i festini: un difetto dovrò pur averlo. Eccolo qui". Insomma, è una shopping addicted soprattutto quando si tratta di borse di lusso esclusive. Questa, nello specifico, è una Birkin 25 Toile in pelle e tela, con dettagli in palladio lucido. È difficile da trovare. Un modello è in vendita su Wararni, piattaforma che rivende beni di lusso e accessori rari, solo dopo averne controllato la provenienza e l'autenticità. Qui una borsa come quella di Elettra è venduta a 60 mila euro.