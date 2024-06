video suggerito

Elettra Lamborghini in viaggio non rinuncia al lusso: maxi borsa e trolley valgono oltre 50mila euro Elettra Lamborghini si è concessa un viaggio rilassante a pochi giorni dall'inizio del tour tra i festival estivi e per l'occasione non ha rinunciato al lusso: ecco le sue preziose valigie griffate.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024: ha appena lanciato Dire, fare, baciare, la hit destinata a diventare un tormentone realizzata in coppia con Shade, e ora si sta preparando per il tour tra i più famosi festival musicali di stagione. Quale migliore occasione di questi giorni di pausa che precedono i live per concedersi qualche momento di relax? Dopo essersi mostrata nel backstage delle riprese del video, dando così qualche piccolo spoiler ai fan, ora si è lasciata immortalata alle prese con una improvvisa partenza alla volta di Parigi per un soggiorno da sogno a Disneyland. In quanti hanno notato i bagagli di lusso che ha portato con lei in aereo? Ecco quanti valgono maxi borsa e trolley griffato.

Il trolley griffato di Elettra Lamborghini

L'avevamo lasciata col body argento e i capelli mossi per il ritorno sul palco, oggi ritroviamo Elettra Lamborghini alle prese con una improvvisa partenza verso Disneyland. Non appena arrivata ha immortalato prima il castello da fiaba simbolo del parco divertimenti, poi si è lasciata immortalare in un letto a baldacchina da vera principessa poco dopo essersi concessa un pisolino.

Elettra Lamborghini a Disneyland Paris

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato però un primo piano sui bagagli che ha imbarcato sul volo: il trolley è Louis Vuitton, per la precisione l'Horizon 55 realizzato nell'iconica tela Monogram Macassar. La sua particolarità? Su manico superiore e angoli ha finiture in pelle total red che aggiungono un tocco vitaminico. La valigia viene venduta sul sito ufficiale della Maison e il suo prezzo è di 3.000 euro.

I bagagli di lusso di Elettra

Elettra Lamborghini ha una Birkin molto rara

A rendere le sue valigie ancora più lussuose è stata però la borsa "da viaggio". Al posto del classico bagaglio a mano ha preferito una maxi Birkin bag di Hermès davvero unica nel suo genere, ovvero il modello Endless Road Hac 50. Si tratta di una limited edition esclusiva, la cui particolarità sta nel disegno ricamato sul davanti: una strada infinita che si snoda attraverso un paesaggio californiano.

Trolley Louis Vuitton

Ha dettagli in pelle Togo, Swift e Clemence in Bleu de Prusse, l'iconica chiusura col lucchetto e un rivestimento in pelle: qual è il prezzo di questo gioiellino? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 52.154 euro. Questa non è l'unica Birkin bag di Elettra, già in passato ha spesso mostrato con orgoglio le preziose borse che custodisce nell'armadio (e che ad oggi vengono considerate redditizie quanto un investimento in banca). Con la sua collezione riuscirà a fare invidia alle dive internazionali?

Birkin bag di Hermès