Quanto vale il nuovo orologio leopardato (e di lusso) di Elettra Lamborghini

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è reduce da un'estate trascorsa in giro per l'Europa tra concerti del suo tour, show ai festival di musica elettronica del marito Afrojack e vacanze in location da sogno. Ora è tornata a Milano e ha ripreso la normale routine quotidiana fatta di impegni lavorativi, trattamenti di bellezza e serate casalinghe in coppia. Quale migliore occasione dell'inizio di una nuova stagione per farsi un regalo extra lusso? La cantante non ha mai nascosto la sua passione per le griffe ma questa volta si è superata acquistando un esclusivo orologio decorato all-over con dei dettagli leopardati, ormai considerati il tratto distintivo del suo stile.

Chi ha firmato l'orologio leopardato di Elettra Lamborghini

Ieri pomeriggio Elettra Lamborghini ha fatto visita allo store milanese di Ruzza Orologi, il rivenditore di orologi di lusso a cui si è spesso rivolto anche Fedez, e sui social ha rivelato il "gioiellino" che ha appena acquistato. Al motto di "Impazzisco", ha fatto un primo piano al suo polso con indosso un esclusivo Rolex leopardato che si adatta alla perfezione al suo stile (e soprattutto al tatuaggio animalier che ha sul fondoschiena). Si tratta del Daytona Leopard di Rolex, un modello del 2010 con quadrante animalier arricchito da cristalli arancioni e micro diamanti, vetro zaffiro, cassa in oro giallo e cinturino di pelle decorato all-over con la stampa maculata.

Quanto costa il Rolex Leopard

Trattandosi di un orologio vintage prodotto nel 2010, sul sito ufficiale di Rolex non è più disponibile (così come pure sull'account di Ruzza Orologi, dove risulta ovviamente prenotato). Basta però spulciare gli e-commerce di orologi di lusso per trovarlo, il suo prezzo?

Si parte da oltre 76.000 euro per i modelli rovinati o con qualche difetto e si superano i 100.000 euro per le varianti praticamente mai indossate. Elettra Lamborghini ha così aggiunto una nuova chicca alla sua collezione di accessori di lusso e di sicuro lo indosserà spesso per completare gli esuberanti look "wild", così da fare pendant col tatuaggio leopardato che le ricopre fianchi e spalle.

