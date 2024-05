video suggerito

Fedez punta sul lusso per lanciare Sexy Shop: quanto costano orologio e sneakers degli Iron Maiden Fedez ha lanciato Sexy Shop, il nuovo singolo che ha realizzato con Emis Killa, e ha celebrato l’evento con una festa esclusiva. In quanti sanno quanto valgono gli accessori di lusso che ha sfoggiato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez ha lanciato Sexy Shop, il nuovo singolo dell'estate che ha realizzato con Emis Killa e che si preannuncia già un vero e proprio tormentone. Nel testo ha fatto diversi riferimenti alla storia d'amore finita con Chiara Ferragni ma, prima ancora che si desse il via alle polemiche, ha specificato che si tratta di "versi educati" perché non intende in alcun modo infangare la madre dei suoi figli Leone e Vittoria. Per trasformare la presentazione della hit in un vero e proprio evento mediatico il rapper ha organizzato un maxi party con gli amici più cari, approfittandone per sfoggiare una serie di accessori di lusso davvero esclusivi: ecco quanto valgono l'orologio bianco e le sneakers degli Iron Maiden.

"Scarpe pazze per una serata pazza"

Non è una novità che Fedez abbia la passione per gli accessori di lusso, basti pensare al fatto che si è fatto personalizzare un anello d'oro e diamanti per "nascondere" un riferimento al suo matrimonio arrivato al capolinea. Solo nelle ultime ore, però, è riuscito a superarsi.

Il party di lancio di Sexy Shop

Per la festa di lancio di Sexy Shop ha puntato su un look dallo stile minimal con jeans scuri e t-shirt bicolor a maniche lunghe ma ha osato con una serie di "chicche" costose e super fashion. Al motto di "Crazy sneakers for crazy night" ha fatto un primo piano sulle sue scarpe limited edition: le Iron Maiden Dunk High Pro SB firmate Nike, un modello esclusivo che ad oggi sul web è disponibile solo sugli e-commerce di moda vintage a oltre 7.400 euro.

Le snakers Nike degli Iron Maiden

Quanto vale l'orologio bianco di Fedez

A rendere l'outfit da party ancora più esclusivo non poteva che essere un orologio extra lusso, un'altra delle grandi passioni di Fedez, tanto che tra le Stories di Instagram ha condiviso un primissimo piano sul "gioiellino" che ha appena aggiunto alla sua collezione. Si tratta dell'RM 055Bubba Watson firmato Richard Mille, un modello con cassa in ceramica total white e movimento scheletrato a carica manuale.

Fedez con l'orologio Richard Mille

Sul sito ufficiale del marchio non viene indicato il suo valore ma sul web è possibile trovarlo su diversi e-commerce al prezzo di circa 360.000 euro. Insomma, Fedez potrà pure aver stravolto la sua vita dopo la separazione da Chiara Ferragni ma non ha perso l'amore per gli accessori preziosi.

Orologio Richard Mille