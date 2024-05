video suggerito

Il nuovo anello di Fedez: il significato del gioiello in oro e diamanti Il nuovo anello di Fedez è stato realizzato da Alessandro Bernini: è un gioiello prezioso, unico al mondo.

A cura di Giusy Dente

Nuovo acquisto per Fedez, che si è rivolto a un nome di spicco del settore gioielleria. Ha commissionato un anello personalizzato ad Alessandro Bernini, un nome noto nell'ambiente e molto famoso tra le celebrità. Ha realizzato accessori anche per i rapper Tedua e Sfera Ebbasta.

Il significato dell'anello

I gioielli sono una grande passione di Fedez, che possiede sia creazioni personalizzate che di lusso. Nella sua collezione spiccano, in particolare, diversi orologi molto pregiati. Possiede un Richard Mille da oltre 500 mila euro, un modello esclusivo; ma ha sfoggiato spesso anche un modello rosso fuoco della stessa Maison, certamente una delle sue preferite. Lo aveva al polso di recente, a una sfilata, ma era lo stesso indossato nel giorno del matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.Alle sue dita non mancano mai gli anelli. Dal recente viaggio a Miami è tornato a casa con due acquisti fatti presso lo store di Chrome Heart, un brand di fascia alta amato anche da Karl Lagerfeld, che ha realizzato gioielli per tanti divi e che si rivolge a un pubblico molto ristretto e selezionato. Difatti è difficile accedere alle loro creazioni: Fedez ce l'ha fatta.

E ce l'ha fatta anche ad avere al dito un anello di Alessandro Bernini. Il designer sui social ha mostrato il gioiello nel dettaglio e ne ha svelato qualche dettaglio. Si chiama "Anello dell'anima a due facce": ne esiste solo uno al mondo ed è appunto quello fatto appositamente per Fedez, realizzato in oro rosa 18kt, oro bianco 18 kt e diamanti di diverso taglio, colore e dimensione.

Il nome dell'anello fa pensare al tema del doppio, molto ricorrente in psicologia: Yin e Yang, maschile e femminile, razionalità ed emotività, amore e odio. L'anima stessa è duplice. Si parla di Anima e Animus, due facce della stessa medaglia. Ognuno di noi ha dentro di sé una parte di Anima e una di Animus secondo Carl Gustav Jung. L'Anima è la controparte femminile dell'uomo e l'Animus è la controparte maschile che c'è nella donna: possiedono entrambi gli elementi.