Fedez in total black e orologio di lusso: Chiara Ferragni è a Milano, lui vola alle sfilate di Parigi Fedez è volato in Francia per uno show della Paris Fashion Week. Sua moglie Chiara Ferragni, invece, ha disertato tutte le sfilate in calendario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fedez e Chiara Ferragni sono i grandi protagonisti del gossip di questi giorni. Tutti si chiedono se sia reale la crisi matrimoniale o se si tratti invece di una strategia, per nobilitare i rispettivi nomi dopo il caos generato dal caso Balocco. Quanto accaduto dallo scandalo pandoro in poi sicuramente ha macchiato la loro reputazione, che va ora ricostruita. Chiara Ferragni sembra stia puntando molto sulla sua immagine di madre, ma sta anche riprendendo piano piano in mano la sua attività lavorativa, quella legata al suo brand. L'accaduto ha avuto notevoli ripercussioni sul piano professionale: c'è stata la fuga dei brand con cui collaborava da tempo. Lei ha anche scelto di non presenziare agli eventi mondani di questo periodo. Da anni non si perdeva una Fashion Week, questa è stata la prima volta. Ha disertato sia la Settimana della Moda di Milano che quella di Parigi attualmente in corso. Suo marito ha preso invece una decisione diversa.

Fedez alle sfilate

Fedez e Chiara Ferragni hanno spesso preso parte insieme alle sfilate della Settimana della Moda. Li abbiamo visti in coppia da Prada, a settembre scorso, ma l'anno prima era stata la volta delle sfilate Autunno/Inverno 2022-23 della stessa Maison. Quest'anno le cose sono molto diverse per loro. Mentre Chiara Ferragni è stata la grande assente di tutti gli show, sia quelli in calendario a Milano che quelli di Parigi, Fedez ha deciso di partecipare.

Il rapper vanta un'amicizia di lunga data con Donatella Versace, che lo ha voluto in prima fila. Ma è volato anche a Parigi per un altro appuntamento importante: la sfilata con cui Vetements ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Look total black per lui, con occhiali da sole scuri e guanti coprenti. Unico tocco di colore: l'orologio rosso fuoco, accessorio di cui è molto appassionato.

Questo è di Richard Mille, uno dei suoi brand preferiti. Nella sua collezione ne possiede uno che vale addirittura più di 500 mila euro. Questo modello spiccava al suo polso anche nel giorno del matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Sembrerebbe essere l'RM 67-02 e il suo costo, basandosi su quelli del brand, potrebbe aggirarsi tra i 200 mila e i 300 mila euro.