Fedez aiuta Donatella Versace per la Milano Fashion Week: "Prepariamo la sfilata" Fedez e Chiara Ferragni saranno alla sfilata di Donatella Versace, durante la Milano Fashion Week? Il rapper ha trascorso un intero pomeriggio con la stilista.

A cura di Giusy Dente

In veste di stilista per la Milano Fashion Week, Fedez non lo avevamo ancora visto, anche se è nota la sua passione per la moda. Nel 2019 ha lanciato una collezione per Diesel, nel 2017 c’è stata una capsule collection per Bershka, nel 2015 è stato protagonista di una campagna per Sisley. Il rapper in questi giorni è al centro del gossip, per una presunta crisi coniugale con Chiara Ferragni. La coppia, che ha festeggiato il San Valentino con una romantica cenetta, si vede sempre meno insieme: trascorrono tutto il tempo coi figli, ma separatamente. L'imprenditrice ha anche postato una foto emblematica, senza la fede al dito. Inoltre ha cambiato foto profilo su Instagram, mettendone una che la ritrae unicamente con Leone e Vittoria. Sicuramente per i Ferragnez è un periodo difficile, confermato dall'assenza dell'influencer alla Milano Fashion Week, evento a cui non ha mai rinunciato a di cui è stata sempre ospite fissa. Nei prossimi giorni ci sono in programma sfilate di brand a lei molto cari, compresa quella di Donatella Versace. Lei e Fedez ci saranno? Lui, intanto, ha trascorso la giornata proprio con la famosa stilista.

Fedez e Chiara Ferragni saranno alla Fashion Week?

La presenza della coppia alla Settimana della Moda milanese è incerta. Negli anni passati l'imprenditrice ha sempre presenziato agli show più importanti, a volte proprio in coppia col marito (per esempio da Prada l'anno scorso). Per il momento non c'è stata alcuna traccia di loro, né alcuna dichiarazione in merito. Il mese scorso, alle sfilate dedicate alle collezioni maschili, non ha partecipato: è stata la grande assente nel front row. L'unica informazione per il momento arriva dal presidente della Camera della Moda italiana.

Carlo Capasa su questa questione ha tenuto a specificare di non aver avuto contatti con l'influencer: "Non gestisco la sua agenda. Lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti e non ci sono appuntamenti previsti insieme e non c'erano neanche la scorsa stagione" ha detto. La coppia vanta una profonda amicizia con Donatella Versace: sono stati insieme alle sue sfilate e proprio lei ha vestito l'imprenditrice e il rapper in tante occasioni speciali (per esempio quando hanno sfilato al Met Gala). La sfilata della Maison, che presenterà la collezione Autunno/Inverno 2024-25, è in programma venerdì 23 febbraio: ci saranno?

Fedez prepara la sfilata di Donatella Versace

Mentre tutti si chiedono se Chiara Ferragni e Fedez saranno alla sfilata di Donatella Versace, il rapper ha trascorso una giornata con la stilista. Nessuna traccia di Chiara Ferragni, con loro. Nelle Stories, il rapper ha condiviso alcuni scatti con l'amica: l'ha supportata in un intenso pomeriggio di lavoro, durante la preparazione del fatidico show e degli abiti per la passerella.

Chiara Ferragni e Fedez alla Milano Fashion Week 2021

Nelle Stories ha anche ironizzato su un suo possibile coinvolgimento in prima persona: "Ci stiamo preparando per la sfilata, non c’entro niente non so perché sono qui in realtà. Stiamo vedendo la sfilata, prepariamo la sfilata. E un vestito lo faccio io. Posso mettere gli accessori?" ha detto. Insomma, il cantante si è proposto di realizzare un look per il defilé, puntando sulla scelta degli accessori. La stilista non è sembrata molto convinta di voler approvare, ma a questo punto appare più probabile un coinvolgimento del cantante e forse di sua moglie tra gli ospiti del defilé.