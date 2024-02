Chiara Ferragni, per la cena di San Valentino con Fedez sceglie il cappotto bianco Chiara Ferragni e Fedez tornano a mostrarsi insieme sui social in occasione di una romantica cena di San Valentino. Per la serata trascorsa in un ristorante famoso di Milano, l’influencer ha scelto un look minimal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme. La coppia è tornata a mostrarsi unita sui social in occasione di un romantico appuntamento per San Valentino. I Ferragnez, infatti, hanno trascorso una serata molto speciale in uno dei luoghi da sogno di Milano, condividendo qualche scatto su Instagram. Già nel corso della giornata di San Valentino, il cantante era tornato a condividere un video della moglie mentre giocava con la loro figlia Vittoria. Insomma, la coppia mette a tacere le voci di crisi, che si erano diffuse nuovamente anche dopo il recente viaggio in solitaria del rapper a Miami. Per questa occasione così speciale, Chiara Ferragni ha scelto un look minimal ma davvero chic.

Chiara Ferragni gioca con i figli prima della cena con Fedez

Dove si trova il ristorante scelto dai Ferragnez

I Ferragnez hanno trascorso una cena davvero romantica e speciale in uno dei loro posti del cuore, dove già hanno condiviso momenti speciali e significativi della loro storia d'amore. Si tratta del ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano: come in passato, anche stavolta le decorazioni della tavola erano davvero romantiche, con decine di fiori e petali rossi che addobbavano il tavolo. Se in passato Fedez aveva fatto riservare l'intero ristorante, stavolta, complice anche la data super richiesta da tante coppie, i due hanno cenato in una sala riservata con vista sulla Galleria.

Chiara Ferragni e Fedez a cena da Cracco

Il look di Chiara Ferragni per la cena di San Valentino

Per questa occasione davvero particolare, Chiara Ferragni ha scelto un look minimal ma molto elegante. A dominare l'intero outfit, un cappotto bianco lungo, uno dei must dell'inverno 2024. Il coprispalle doppiopetto total white è impreziosito da un'applicazione floreale sulla sinistra, all'altezza del cuore: un dettaglio super romantico per San Valentino. In particolare, questo modello è firmato Giuseppe Di Morabito e viene venduto sul web a 1.135 euro.

Il cappotto total white di Chiara Ferragni

Per fare da contrasto con il cappotto bianco, Chiara Ferragni ha optato per un look dark total black coordinato composto da un top cropped con effetti cut out sui fianchi e da un paio di pantaloni neri. Anche la giacca è coordinata con il resto dell'outfit: il blazer infatti è tempestato di piccoli punti luce, che illuminano la mise tutta nera. Infine, un paio di mocassini in pelle danno l'ultimo tocco minimalista al look.

Chiara Ferragni