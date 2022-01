Chiara Ferragni e Fedez, cena con centinaia di candele: dov’è la sala nascosta del ristorante di Cracco Chiara Ferragni e Fedez hanno cenato da soli a lume di candela in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Scopriamo dove si trova l’esclusiva sala della cena dei Ferragnez.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez hanno cenato a lume di candela in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Un'intera sala è stata riservata al romantico momento dei Ferragnezche non hanno tardato a raccontare la loro esclusiva cena da Cracco attraverso foto e video sui social. Scopriamo quanto può costare una serata esclusiva come quella trascorsa da Chiara Ferragni e Fedez in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

La cena a lume di candele in Chiara Ferragni e Fedez in Galleria

Essere da soli in Galleria Vittorio Emanuele è probabilmente un evento impossibile considerando il grande viavai di gente che passeggia a Milano. Immaginate dunque cosa possa significare cenare da soli a lume di candela in una delle antiche sale della Galleria con vista panoramica. È ciò che hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez in un'esclusiva cena a lume di candele nel ristorante di Cracco.

Chiara Ferragni in Galleria a lume di candele

Petali di rosa e tantissime candele hanno decorato una delle sale del ristorante di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele per una cena unica, tra le più romantiche mai viste, tra Chiara Ferragni e Fedez. L'esclusivo momento è stato catturato in una serie di foto e video sui profili social dei Ferragnez che hanno dimostrato di aver molto apprezzato il trattamento a loro riservato.

Chiara Ferragni e Fedez a cena da soli da Cracco

Il costo della cena romantica di Chiara Ferragni e Fedez

Cracco in Galleria offre da sempre la possibilità di riservare una sala al primo piano del suo ristorante. Si tratta della Sala Mengoni per eventi privati. Tuttavia è stata la prima volta che è stato possibile ammirare l'organizzazione impeccabile dietro una cena privata a lume di candela con due dei personaggi più importanti del jet set italiano.

La sala in Galleria della cena a lume di candela

La cena di Chiara Ferragni e Fedez si è svolta in una sala nascosta del ristorante, con stucchi alle pareti e pavimento in marmo di graniglia policroma, che, illuminata dalla luce delle candele, ha acquisito un'atmosfera ancora più elegante e romantica.

Chiara Ferragni al tavolo della cena a lume di candela da Cracco in Galleria

La sala è dotata inoltre di balconcini privati con vista mozzafiato sulla galleria Vittorio Emanuele e i suoi affreschi. Il costo di una serata romantica come quella vissuta da Chiara Ferragni e Fedez non ha un costo calcolabile perché si tratta di servizi personalizzati e su misura che avranno un valore esclusivo.