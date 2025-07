Dopo Jeff Bezos un altro vip sceglie l’Italia per il matrimonio: dove si sposa la figlia di Sting

L'Italia è apprezzata in tutto il mondo, riconosciuta come una terra di grande bellezza: ricca di storia, cultura, paesaggi, con una grande tradizione culinaria e dove trovare sempre una calda accoglienza. Jeff Bezos non ha avuto dubbi e ha scelto di sposarsi lì. Lui e la compagna Lauren Sanchez hanno portato i loro circa 200 ospiti dritti a Venezia dove hanno pronunciato il fatidico sì. Non solo: sono rimasti in Italia anche per la luna di miele, scendendo fino in Siciclia (a Taormina). La fama del Belpaese è giunta anche a Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) e alla sua famiglia: la figlia del cantante Fuschia Katherine Sumner ha seguito l'esempio del fondatore di Amazon e si sposerà anche lei in Italia.

Dove si sposerà Fuschia Katherine Sumner, la figlia di Sting

Sting ha sei figli. Joseph Sumner e Kate sono nati dal primo matrimonio, quello con Frances Tomelty. I quattro più piccoli li ha avuti invece dall'attuale moglie Trudie: Brigitte Micheal, Jake, Eliot Paulina e Giacomo Luke. Proprio la maggiore delle figlie è pronta a convolare a nozze. Fuschia Kate Sumner, classe 1982, lavora come attrice e regista, seguendo le orme materne. A giugno ha festeggiato l'addio al nubilato e proprio in queste ore salirà sull'altare per giurare amore eterno al suo compagno: il futuro marito si chiama Maximillian Wright e lavora come direttore creativo. I due sono già genitori di un bambino nato circa un anno fa. La data precisa delle nozze è top secret: ci sono accordi di riservatezza stipulati che rendono impossibile avere informazioni dettagliate su tutto ciò che riguarda l'evento, che dovrebbe comunque tenersi tra 10 e 11 luglio.

Potrebbe anche non trattarsi del rito nuziale vero e proprio ma solo di una festa. Dove? In Italia! Gli sposini hanno scelto un luogo apprezzatissimo dai vip. Si tratta di Noto, la località siciliana che ha ospitato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, ma anche il compleanno di Madonna. Secondo Noto News: "Gli spazi concessi sono quelli di Palazzo Nicolaci e della corte interna, così come il teatro Tina Di Lorenzo. C’è anche la prenotazione di alcuni stalli per la sosta in centro, nel dettaglio quelli di piazza Landolina e quelli di via La Rosa. È previsto nelle stesse date, il divieto di sosta in via Cavour dal civico 53 al civico 57, in largo Landolina, in via La Rosa lato teatro comunale e in via Montuoro (lato Cattedrale)".