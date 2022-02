Quanto costa il giocattolo griffato nella casa di Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez hanno una casa che è una vera e propria galleria del design e del lusso. Scopriamo qual è il nuovo giocattolo griffato dei Ferragnez e quanto costa.

A cura di Clara Salzano

Il giocattolo Dior nel salotto di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno una casa che è una vera e propria galleria del design e del lusso. Sono numerosi i prodotti esclusivi, unici e preziosi presenti nel loro attivo milanese con vista su CityLife. The Ferragnez amano infatti circondarci di oggetti del desiderio e il nuovo giocattolo griffato visto in una story condivisa da Fedez è sicuramente nella wish list di molte persone. Scopriamo i dettagli del lussuoso giocattolo e quanto costa.

Chiara Ferragni e Fedez sul terrazzo del loro attico milanese

Un elefante vestito in Toile de Jouy

Nella casa dei Ferragnez ci sono sempre nuovi prodotti di moda, arredi di design e giocattolini esclusivi per i figli Leone e Vittoria Lucia. L'ultimo avvistato nell'attico di Chiara Ferragni e Fedez è un giocattolo griffato adatto ai bambini ma anche da collezionare per gli adulti.

In fondo all’immagine del salotto dei Ferragnez si vede l’elefante di Dior

Il giocattolo mostrato nella story di Fedez con Vittoria Lucia ha la forma di un elefante ed è rivestito con l'iconico Toile de Jouy di Dior. Si tratta infatti proprio di un oggetto della nota maison francese realizzata con la stessa iterazione di tessuto usata per le collezioni di moda di Dior .

L’elefante Dior in Toile de Jouy a casa dei Ferragnez

Quanto costa l'elefante griffato a casa dei Ferragnez

Il piccolo elefante nel tipico tessuto Toile de Jouy di Dior è sicuramente un oggetto di lusso per bambini, o mamme, esigenti. Dior ha realizzato questo esclusivo prodotto anche con la forma della giraffa ma in casa di Chiara Ferragni e Fedez è disponibile solo il giocattolo a forma di elefante.

Vittoria Lucia a Capodanno con l’elefante Dior alle spalle

L'elefante Dior appartiene alla collezione del 2019 della maison francese e attualmente non risulta disponibile sul sito dell'azienda. Tuttavia quando è stato lanciato il lussuoso prodotto aveva un costo di circa 1.220 euro mentre la giraffa Dior era disponibile a circa 800 euro.