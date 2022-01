Il regalo di Fedez a Chiara Ferragni: il significato del bracciale pantera da 300mila euro Chiara Ferragni e Fedez hanno passato una serata romantica (in barba alle voci di crisi tra i due): la cena è stata suggellata da un gioiello speciale.

Altro che crisi: Chiara Ferragni e Fedez hanno passato insieme una serata speciale all'insegna del romanticismo, smentendo i rumors sulle presunte difficoltà del matrimonio. La coppia ha cenato da Carlo Cracco in Galleria, in una sala riservata e decorata con un tripudio di petali di rose e candele. Per l'occasione ha scelto un look total white e ha sfoggiato un bracciale molto particolare, con due teste di pantere dagli occhi in smeraldo. Forse un regalo di Fedez? Il gioiello ha una storia particolare (oltre che un valore da capogiro) ed è stato mostrato dall'imprenditrice sui social.

Il bracciale di diamanti e smeraldi

Chiara Ferragni per un'occasione così speciale ha scelto di seguire il trend più chic dell'inverno, quello look total white. Il pezzo forte erano i gioielli, in particolare il bracciale tempestato di diamanti che sfoggiava al polso. Si tratta di un modello iconico di Cartier, in oro bianco 18 carati, con le estremità lavorate come due teste di pantere che si guardano. Il bracciale Panthère de Cartier è in vendita sul sito al prezzo di 318mila euro: il manto maculato è composto da diamanti, onice e smeraldi. La pantera è uno dei simboli della famosa gioielleria da oltre un secolo: letale ed elegante, il suo incedere misterioso era il simbolo di una femminilità moderna, libera e determinata. Probabilmente il nuovo bracciale di Chiara Ferragni è un regalo di Fedez: l'imprenditrice non lo aveva nelle foto scattate prima dell'arrivo al ristorante.

In molti sui social si sono chiesti quale fosse l'occasione da festeggiare con una cena così importante e romantica: in questi giorni non ricorre né l'anniversario di nozze, né il compleanno di uno dei due. Probabilmente nessuna occasione: il solo piacere di uscire a cena dopo aver passato molto tempo in casa durante le feste per via del Covid. Costretti alla quarantena, Chiara Ferragni e Fedez hanno "saltato" i festeggiamenti di Natale e Capodanno e forse si sono regalati una cena a luma di candela per scambiarsi i regali. Del resto, serve un motivo per godersi una bella serata da innamorati?