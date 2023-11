Beyoncé regina in total white: il cappotto bianco è il must dell’inverno 2024 Beyoncé sceglie uno dei capi d’abbigliamento di tendenza per l’inverno 2024: il capotto bianco. In versione teddy, in pelle o con un silhouette tradizionale, questo capospalla è un must.

A cura di Arianna Colzi

Anche in inverno Beyoncé non rinuncia al suo stile senza paragoni. Queen B, dopo il cambio di hair look rivelato alla prima del documentario sul Renaissance Tour, ha scelto un outfit total white. Il look candido si abbina perfettamente ai suoi nuovi capelli biondo ghiaccio. Pantaloni della tuta, dolcevita che sembra avvitarsi in un balaclava e blazer oversize: il tutto sotto un cappotto teddy color bianco crema. Questo capo d'abbigliamento è un must dell'Autunno/Inverno 2023-24.

Cappotto bianco, l'elegante must di stagione

La popstar ha postato su Instagram il look total white in una serie di foto che la ritraggono con il marito Jay-Z che indossa invece felpa e pantaloni total black. L'outfit curato dalla stylist Shiona Turini si è fatto notare soprattutto per il maxi cappotto teddy bianco, che trasforma Beyoncé in una vera regina delle nevi. Questo capo d'abbigliamento è stato uno dei protagonisti delle sfilate Autunno/Inverno 2023-24.

Dolce&Gabbana e MSGM propongono la loro interpretazione del cappotto bianco candido arricchita di metri e metri di piume, trasformandolo in una pelliccia avvolgente. Anche Alessandro Vigilante, Jil Sander e Iceberg puntano sulla morbidezza dei tessuti invernali per realizzare un modello simile all'iconico teddy. Da Fendi l'eleganza glaciale del cappotto bianco si abbina alla versatilità della pelle: il cappotto shearling color panna è l'ideale sia per i look da giorno sia per gli outfit più scintillanti e glamour da sera.

Anche da Bottega Veneta il cappotto è fluffy con la pelliccia in versione vestaglia con tanto di cintura in vita. Per chi volesse optare per le silhouette più tradizionali, il classico cappotto bianco è perfetto per dare un tono invernale anche ai look di tutti i giorni con i modelli proposti da Federico Cina, Marco Rambaldi e Stella McCartney.

Come abbinare il cappotto bianco

Ma come si abbina il cappotto bianco? Nonostante sia una delle soluzioni di stile più adottate, meglio evitare look total black che fanno da contrasto con il coprispalle bianco. Per un'eleganza senza tempo, il capo d'abbigliamento si può indossare con pantaloni a sigaretta e dolcevita bianco. Per una mise più edgy il cappotto bianco può coprire un semplice body bianco. Se non si vuole rinunciare al caldo, viste le temperature invernali, il maxi teddy bianco può coprire pantaloni in pelle o mini dress da sfoggiare con gli iconici cuissardes.

