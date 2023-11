Beyoncé coi capelli biondo ghiaccio: il drastico cambio look per presentare il suo film Beyoncé si è vestita d’argento alla premiere di “Renaissance: A Film by Beyoncé” che racconta il suo grandioso tour. Ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Beyoncé in Atelier Versace

Il concerto diventa un film: Beyoncé sabato sera ha presentato in anteprima Renaissance: A Film by Beyoncé al Samuel Goldwyn Theatre di Los Angeles. Si tratta di un documentario che racconta il grandioso tour della popstar, cominciato il 10 maggio a Stoccolma (Svezia) e concluso l'1 ottobre a Kansas City (Missouri). I concerti sono stati da record in quanto al giro d'affari che hanno smosso, hanno mandato in tilt i fan di tutto il mondo e ogni data la cantante ha sfoggiato innumerevoli look uno più spettacolare dell'altro. Sul palco si è esibita con lei anche la figlia Blue Ivy. Insomma, uno show mastodontico, che ora si potrà rivivere anche sul grande schermo. Renaissance: A Film by Beyoncé uscirà nelle sale di USA, Canada e Messico a partire dall'1 dicembre, ma prima è in programma un'ulteriore proiezione-evento a Londra il 30 novembre. Per la premiere la cantante ha scelto un look da vera diva.

Beyoncé vestita d'argento

Durante il Renaissance tour, Queen B (come mano chiamarla i fan) ha sfoggiato abiti cerati appositamente per lei dalle più grandi Maison: Philosophy di Lorenzo Serafini (il body con coppe a punta in omaggio a Madonna), Dolce&Gabbana (l'outfit da ape regina), Alexander McQueen, Balmain, Mugler, Coperni. Tra i brand che hanno vestito la diva in concerto figura anche Versace. E proprio della Maison italiana è l'abito indossato per la grande serata di presentazione del film. Beyoncé ha mantenuto il massimo riserbo sull'evento, inviando agli ospiti il luogo e l'orario della proiezione solo 24 ore prima. C'erano Kris Jenner, Vanessa Bryant e sua figlia Natalia (che ha lavorato alla produzione del film), Winnie Harlow, le ex Destiny's Child Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett e LaTavia Roberson.

Beyoncé in Atelier Versace

Ha dato loro anche un dress code da rispettare: outfit all'insegna dell'opulenza. E lei è stata la prima a prendere molto sul serio questo codice, presentandosi all'evento con un look da fera diva. Con lei c'erano anche il marito Jay-Z e le figlie Blue Ivy (11 anni) e Rumi (6 anni). Beyoncé ha indossato un abito strapless in metal mesh argentato con maxi scollatura, tipicamente nello stile della Maison, con guanti in latex abbinati e sandali della stessa nuance. "Sei unica, sei la numero uno" ha commentato su Instagram Donatella Versace.

Beyoncé in Atelier Versace

Il nuovo hair look della cantante

Sicuramente l'outfit della cantante ha attirato molto l'attenzione, ma il dettaglio che ha davvero fatto la differenza è stato il drastico cambio di hair look. La cantante non aveva i capelli del solito biondo miele, bensì biondo ghiaccio, una lunghissima chioma liscia, che arrivava all'altezza del fondoschiena. Che si tratti o no di una parrucca non si sa: ma se l'obiettivo era stupire, ci è riuscita in pieno.