Blue Ivy balla in coordinato con mamma Beyoncé: è lei la rivelazione del Renaissance World Tour Beyoncé si è fermata in New Jersey con il Renaissance World Tour e sul palco ha ancora una volta portato anche Blue Ivy. Quest’ultima è diventata virale con un suo balletto, dando prova di essere la vera rivelazione della tournée.

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé continua a girare il mondo con il suo attesissimo Renaissance World Tour e a ogni tappa non solo registra il sold-out ma incanta anche il pubblico con degli outfit sofisticati, glamour e su misura realizzati appositamente per lo show (nel backstage viene accompagnata sempre da decine di sarte personali). Negli ultimi giorni si è fermata nel New Jersey, per la precisione al MetLife Stadium, e ancora una volta ha portato sul palco con lei la figlia Blue Ivy. Le due si sono esibite in coordinato ma è stata la ragazzina a diventare virale sui social con un video in cui danza come una vera e propria professionista: ecco tutti i dettagli dei look colorati e scintillanti di mamma e figlia.

I look camouflage di Beyoncé e Blue Ivy

Per la nuova esibizione di coppia Beyoncé e Blue Ivy non potevano che vestirsi in coordinato: hanno ancora una volta puntato su dei cristalli scintillanti ma osando un tantino in più con i colori. Hanno indossato una maxi t-shirt ispirata al mondo del football in arancione, blu e bianco di Ivy Park x Adidas (brand della popstar), completando il tutto con degli accessori camouflage. Se la mamma ha optato per dei sensuali cuissarders mimetici e luccicanti col tacco a spillo, Blue Ivy ha preferito dei pantaloni oversize, sempre militari e coperti di brillantini. Beyoncé, inoltre, ha arricchito l'outfit con un cappello a tesa larga in argento a effetto specchio di Ruslan Baginskiy. Mamma e figlia insieme non sono forse super glamour?

Beyoncé e Blue Ivy in Ivy Park x Adidas

Il balletto di Blue Ivy è virale

Blue Ivy ha debuttato sul palco del Renaissance World Tour a fine maggio durante una delle tappe di Parigi, è stata quella la prima volta in cui ha ballato al fianco di mamma Beyoncé con un luccicante outfit coordinato al suo. Successivamente ci ha preso gusto e ha continuato a calcare i palcoscenici internazionali tra completi fiammanti, cappelli super originali e outfit in pieno stile mini-me. Se inizialmente si limitava ad affiancare il corpo di ballo, ora è diventata sicura di sé e domina il palco proprio come sua madre. Insomma, è lei la vera rivelazione della tournée di Queen Bey e ogni suo balletto sembra essere destinato a diventare virale.