Blue Ivy torna sul palco con Beyoncé: mamma e figlia sono due dive in rosso fuoco Continua il Renaissance Tour di Beyoncé e ancora una volta a esibirsi al suo fianco è stata la piccola Blue Ivy: ecco i nuovi look da dive di mamma e figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il Renaissance World Tour, la tournée internazionale che Beyoncé ha organizzato a 7 anni dai suoi ultimi concerti da solista. Al momento ha sempre registrato il sold-out in tutte le tappe, sorprendendo i fan non solo con la sua incredibile voce e con delle coreografie adrenaliniche ma anche con degli spettacolari outfit su misura. Ogni volta che appare sul palco sfoggia capi differenti, tutti griffati e custom made, dalle tutine effetto nude a dei completi tempestati di cristalli. Chi la sta accompagnando in questa esperienza unica? La figlia Blue Ivy, che sempre più spesso fa delle "incursioni" nel corpo di ballo.

Blue Ivy segue Beyoncé nel Renaissance Tour

Blue Ivy sembra averci preso gusto a esibirsi sui palcoscenici internazionali e a soli 11 anni ha già tutte le carte in regola per diventare una diva come mamma Beyoncé. In una delle tappe di Londra del Renaissance Tour è tornata a esibirsi con lei, lanciandosi in danze scatenate al fianco del corpo di ballo della popstar. Se per il debutto aveva optato per un total silver scintillante, questa volta mamma e figlia hanno preferito qualcosa di più "fiammante". Chi le ha aiutate ad apparire impeccabili sul palcoscenico? Uno staff di ben 12 sarte, assunte dalla cantante proprio per evitare che gli abiti presentino qualche piccolo difetto.

Beyoncé in Off–White

I look fiammanti di mamma e figlia

Per l'esibizione londinese Beyoncé e Blue Ivy si sono vestite ancora una volta in coordinato con degli appariscenti completi rosso fuoco firmati Off-White. La popstar ha brillato con una catsuit a effetto bustier, un modello fasciante tempestato di paillettes total red. L'ha abbinata a degli stivali brillanti coordinati di Gebede e all'ormai iconico cappello metallico a falda larga di Ruslan Baginskiy. Per Blue Ivy l'outfit è stato rivisitato in chiave sbarazzina con una tuta oversize in stile "meccanico" portata sbottonata, così da rivelare un top di cristalli a collo alto, naturalmente tutto in rosso. La ragazzina non sembra forse essere nata per dominare il palcoscenico?