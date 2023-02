Blue Ivy al Super Bowl con Jay-Z: papà e figlia vestono coordinati con maxi felpa e occhiali da sole Jay-Z e sua figlia Blue Ivy Carter hanno partecipato insieme al Super Bowl 2023. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look casual all’insegna dello streetstyle?

A cura di Valeria Paglionico

Il Super Bowl è uno degli eventi più attesi dell'anno in America e in questa edizione 2023 non ha deluso le aspettative del pubblico. È andato in scena questa notta alla State Farm Arena di Glendale, in Arizona, e ha visto sfidarsi i Philadelphia Eagles e il Kansas City. L'halftime show è stato affidato a Rihanna, tornata sul palco dopo essere rimasta per ben 6 anni lontana dalla musica. La performance è stata spettacolare, soprattutto perché la popstar, meravigliosa in rosso fuoco, ha annunciato a sorpresa la sua seconda gravidanza. Sugli spalti c'erano moltissime star: dopo Cara Delevingne con la sua t-shirt a tema, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati Jay-Z e sua figlia Blue Ivy Carter.

Blue Ivy Carter a 11 anni è già diva

Blue Ivy Carter, la prima figlia di Beyoncé e Jay-Z, ha solo 11 anni ma sembra essere già destinata a diventare una diva internazionale come i genitori. Fin da piccolissima ha calcato i red carpet più ambiti, attirando i riflettori su di sé con degli outfit super cool e con qualche dettaglio scintillante. Nelle ultime ore ha preso parte al Super Bowl col papà e non ha esitato a lasciarsi immortalare in sua compagnia dai fotografi presenti. I due sono apparsi affiatatissimi fianco a fianco e il dettaglio che tutti hanno notato è che la ragazzina è crescita moltissimo, tanto da essere alta ormai quasi quanto il papà. Quand'è che la famiglia Carter-Knowles si mostrerà al completo di fronte i riflettori?

Blue Ivy e Jay–Z al Super Bowl 2023

I look coordinati di papà e figlia

Se sui red carpet i membri della famiglia Carter-Knowles sono sempre super sofisticati, al Super Bowl 2023 hanno lasciato spazio alla comodità. Papà e figlia si sono vestiti in coordinato in total black, apparendo trendy con degli outfit all'insegna dello streetstyle. Hanno indossato entrambi delle maxi felpe col cappuccio, Jay-Z ha scelto un modello con su una stampa a tema Super Bowl, Blue Ivy con il viso di Tupac, e hanno completato il tutto con degli occhiali da sole scuri. La bimba, inoltre, ha tenuto le treccine lunghissime sciolte e ha portato il cappellino con la visiera all'indietro. Mamma Beyoncé avrà approvato il suo look casual?

