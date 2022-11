Ilary Blasi al concerto con Isabel: mamma e figlia vestono coordinate coi maxi maglioni Ilary Blasi è stata al concerto dei Te contro Me con Isabel nel weekend. Per l’occasione mamma e figlia si sono vestite in coordinato, apparendo adorabili e trendy con i pull di lana.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta dedicando totalmente ai figli da quando si è separata da Francesco Totti e non sorprende che sui social si fotografi spesso in loro compagnia. Dopo gli auguri social dedicati al primogenito Cristian, lo scorso weekend è stato il turno di Isabel, apparsa al fianco della mamma per un evento che attendeva da molto: il concerto romano dei Te contro Me. Non è la prima volta che le due si concedono un weekend mamma e figlia, lo avevano già fatto qualche settimana fa ma solo di recente si sono immortalate adorabili in coordinato prima dello spettacolo. Al termine dello show, inoltre, hanno avuto la possibilità di incontrare gli YouTuber nel backstage.

Ilary Blasi con i Te contro Me

Ilary Blasi e Isabel con i maxi pull

Il freddo è arrivato e anche Ilary Blasi se ne è resa conto, basti pensare al fatto che lo scorso weekend ha sfoggiato un maxi pull in verde smeraldo, un modello a vestito con il collo alto e le maniche lunghe (lo ha abbinato a un paio di leggings neri e a degli stivali bianchi col tacco basso e sottile). La cosa particolare è che Isabel si è vestita in coordinato, sfoggiando anche lei un maglione di lana ma un modello blu petrolio con le trecce. La bimba ha poi completato il tutto con un pantaloncino dello stesso tessuto e delle calze neri coprenti, dando prova di essere già una piccola icona fashion proprio come la mamma.

Ilary Blasi e la figlia Isabel

Gli accessori griffati di Ilary Blasi

È ormai risaputo che Ilary abbia la passione per le griffe e anche per partecipare al concerto con la figlia non ci ha rinunciato. Per completare il look ha scelto degli accessori davvero preziosi, entrambi firmati Chanel con l'iconico logo con la doppia C in bella vista. La conduttrice ha infatti abbinato la classica borsa a tracolla in pelle trapuntata total black a un paio di orecchini della Maison francese con la C incrociata tempestata di cristalli. Si tratta di un modello con un micro cerchio decorato col maxi pendente logato ma, essendo vintage, sul web è possibile trovarlo solo sugli e-commerce che vendono accessori di lusso usati. Il loro prezzo? Oltre 900 euro.

