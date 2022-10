Ilary Blasi al circo con Isabel: veste griffata con t-shirt e borsa coordinate Ilary Blasi ha passato il weekend in compagnia della figlia Isabel, è proprio con lei e con alcune amiche che ieri sera è andata al circo. Per l’occasione ha puntato su un look casual e comodo, anche se non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è finita al centro del gossip più spietato da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti: nonostante i due avessero spiegato di voler tenere la questione privata, nei mesi successivi hanno conquistato le prime pagine con la loro battaglia legale fatta di apparizioni pubbliche in compagnia e presunti "furti" di accessori preziosi. Oggi la conduttrice non può fare a meno di godersi la sua nuova vita da single, anche se i figli continuano a rimanere una priorità. Nel weekend, ad esempio, ha portato la piccola Isabel al circo insieme ad alcune amiche e per l'occasione ha sfoggiato un look casual e griffato.

Il look casual di Ilary Blasi

Da quando ha annunciato la separazione Ilary Blasi è molto attiva sui social e ogni giorno documenta le attività a cui si dedica regolarmente, dagli impegni lavorativi alle serate passate con i figli. Il dettaglio che non può passare inosservato? Se in passato si mostrava pochissimo in pubblico senza tacchi e senza abiti da sera glamour, ora sta dando sempre più spazio alla comodità tra sneakers raso terra e outfit dall'animo sporty. Anche ieri lo ha fatto: per accompagnare Isabel al circo ha abbinato un paio di jeans modello palazzo a una t-shirt Chanel a righe grigie e nere col maxi logo con la doppia C al centro del petto.

Ilary Blasi con la t–shirt Chanel

Quanto costa la borsa di Ilary Blasi

Per completare il tutto la Blasi ha scelto ancora una volta delle scarpe da ginnastica bianche, ormai diventate un must del suo guardaroba. Naturalmente non ha rinunciato a un ulteriore tocco griffato: mentre si aggirava tra le poltrone del circo ha rivelato una borsa a tracolla firmata Chanel, per la precisione un modello tra il grigio e il fango con le classiche impunture all-over e la fibbia con l'iconica doppia C in metallo (prezzo 9.700 euro). Insomma, anche nella quotidianità Ilary non riesce a fare a meno delle griffe, tanto da trovare il modo di sfoggiarle anche quando punta tutto sullo stile cozy e casual.

