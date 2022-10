Ilary Blasi in versione sporty coccola la figlia Isabel (ma non rinuncia alla borsa di lusso) Ilary Blasi si è goduta un pomeriggio con la figlia Isabel, tra lezioni di pattinaggio e passeggiate: il look autunnale è casual ma griffato.

A cura di Beatrice Manca

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Ilary Blasi: la separazione dal calciatore Francesco Totti pare essere più complicata del previsto e domina le pagine dei giornali di gossip. La conduttrice, comunque, è decisa a mettersi tutto alle spalle, concentrandosi sul suo benessere e sui figli. Approfittando delle belle giornate di sole autunnali, Blasi si è goduta un pomeriggio con la figlia Isabel: l'ha accompagnata a lezione di pattinaggio, restando a fare il tifo per lei a bordo pista, per poi godersi una passeggiata. Anche nei momenti di relax non rinuncia allo stile e sfoggia un look sportivo (ma rigorosamente griffato) perfetto per l'autunno.

Ilary Blasi con la felpa Ralph Lauren

Ilary Blasi con la felpa e il cappellino da basket

Approfittando delle ultime giornate di sole, Ilary Blasi ha sfoggiato un look sportivo con felpa e pantaloni da ginnastica neri. La felpa, color verde militare, è firmata Ralph Lauren: alcuni modelli molto simili sono in vendita online al prezzo di 129 euro. La conduttrice ha completato il look con un paio di sneakers chunky nere e con un berretto da basket con la visiera, sempre nero, con il simbolo dei New York Yankees.

Felpa Ralph Lauren

Ilary Blasi con la borsa di lusso

Per il pomeriggio in famiglia Ilary Blasi ha scelto un look casual all'insegna della comodità, ma non ha rinunciato alle sue amate borse di lusso (di cui ha una vasta collezione). Ha indossato una delle sue borse preferite, l'inseparabile Wallet con la tracolla gioiello di Chanel. Il modello è vintage e si ora trova in vendita solo sui siti specializzati in second hand: sulla piattaforma Farfetch.com, per esempio la wallet bag è in vendita al prezzo 4.427 euro.

La borsa Chanel di Ilary Blasi (via Farfetch)

Dopo il pomeriggio casual con Isobel Ilary Blasi si è cambiata per una serata glamour a Roma: ha indossato degli stivali con tacco alto e plateau di Casadei e un maglione grigio con dettagli cut out. Ha poi raccolto i capelli biondi in una coda alta, mettendo in risalto gli orecchini scintillanti. Si preannuncia un autunno all'insegna dello stile.