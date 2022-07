Ilary Blasi al mare con la figlia Isabel: costume arcobaleno e kimono zebrato Rientrata dal viaggio in Africa, Ilary Blasi ha trascorso il weekend al mare con la figlia Isabel: look balneare trendy e colorato per madre e figlia.

A cura di Giusy Dente

Questa è un'estate diversa dalle altre, per Ilary Blasi. La conduttrice ha annunciato la separazione con Francesco Totti, dopo un matrimonio quasi ventennale e tre figli. Le voci in merito a una crisi di coppia circolavano già da mesi, ma erano state messe a tacere dai diretti interessati, che avevano chiesto meno intromissioni nel loro privato, soprattutto per proteggere Cristian, Chanel e Isabel. Poi circa dieci giorni fa è giunta la conferma, attraverso un comunicato congiunto, con cui il calciatore e l'ex velina hanno dato la notizia della fine della loro storia. Per tutelare i figli dalla bufera mediatica in arrivo, la conduttrice è volata in Africa con la sorella e i tre figli. Ora hanno fatto rientro e stanno continuando insieme l'estate.

Ilary e Isabel al mare

Rientrata in Italia, Ilary Blasi è tornata in spiaggia con Isabel. La bimba è la terza figlia avuta da Francesco Totti, la più piccola, nata nel 2016. Ha festeggiato il sesto compleanno a marzo e proprio quel party è stato una delle ultime occasioni in cui i genitori sono stati visti insieme. Cristian e Chanel hanno invece rispettivamente 16 e 15 anni. La bimba è la fotocopia di Ilary Blasi: la conduttrice infatti nelle foto dell'infanzia sembra proprio Isabel!

Insieme, madre e figlia si sono divertite in spiaggia, tra castelli di sabbia e giocattoli. La 41enne ha condiviso sui social, con fan e follower, alcuni di quei momenti felici. La piccola indossa uno slip coloratissimo a righe, una fantasia arcobaleno sgargiante perfetta per l'estate. Bikini e kimono invece per Ilary Blasi: prima uno a fantasia jungle e poi un altro a fantasia zebrata.