Ilary Blasi da bambina: nella foto dell’infanzia è uguale alla figlia Isabel Avete mai visto una foto di Ilary Blasi da bambina, quando cominciava a muovere i primi passi nello spettacolo “prestando” il suo volto a degli spot pubblicitari? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la vostra curiosità e la cosa incredibile è che somiglia in modo impressionante alla figlia Isabel.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi preparatissima e trendy sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate. Se fino a qualche anno fa la conduttrice non usava i social, così da preservare la privacy della sua famiglia, ora è più attiva che mai su Instagram, tanto da non poter fare a meno di documentare tutto ciò che le succede nella quotidianità, dagli impegni lavorativi alla vita in famiglia. Di recente ha seguito una della manie più gettonate tra le star, quella di postare delle foto risalenti all'infanzia, ovvero al periodo in cui cominciava a muovere i primi passi nello spettacolo "prestando" il suo volto a diversi spot pubblicitari. Il dettaglio che hanno notato i fan? Da piccola Ilary non solo era adorabile ma somigliava anche in modo impressionante alla sua ultima figlia.

La foto di Ilary Blasi da piccola

Ilary Blasi potrà pure essere una delle star più amate della tv italiana ma non per questo dimentica le sue origini. Sui social posta spesso foto del suo passato ma è stato uno scatto in particolare ad attirare le attenzioni dei followers: risale all'infanzia e la mostra in compagnia della sorella Melory.

Ilary Blasi nello spot di Galbusera

È stata realizzata alla festa di un'amichetta e mostra la conduttrice in una versione davvero inedita. Ilary sfoggiava un look total pink con maglioncino e camicia, aveva i capelli biondissimi, li portava a caschetto e con la frangia ed era tra le poche bimbe a guardare in camera. Già all'epoca era bellissima e adorabile e vantava lo sguardo vispo che ancora oggi la contraddistingue. In quanti l'avrebbero riconosciuta se non fosse stata lei stessa a postare l'immagine?

Ilary Blasi da piccola

La somiglianza con Isabel Totti

Avete presente il detto "Tale madre, tale figlia"? Ilary Blasi ha dimostrato che non si tratta solo di un luogo comune. Dopo aver visto la foto dell'infanzia, infatti, i fan hanno notato subito un dettaglio: somiglia in modo incredibile a Isabel, la terza figlia che ha avuto dal marito Francesco Totti e che di recente ha organizzato una festa "pop" per i suoi 6 anni. Le due hanno gli stessi capelli biondi e lisci, la stessa espressione sveglia, lo stesso visino adorabile, tanto che potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle. Certo, l'effetto "vintage" del vecchio scatto della Blasi fa capire che non è stato realizzato di recente ma è impossibile non notare che mamma e figlia sono praticamente una la fotocopia dell'altra.

Ilary Blasi da piccola in tv

Ilary Blasi ha debuttato nel spettacolo a soli 3 anni, ovvero quando in compagnia della famiglia appare nello spot dell'Olio Cuore. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa: complice la bellezza che da sempre la contraddistingue, è stata notata da diverse agenzie pubblicitarie ed è diventata il volto di diverse pubblicità televisive (Cicciobello, Rock (giocattoli), Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sanson e Interflora).

Ilary Blasi e la figlia Isabel Totti

A 5 anni ha avuto la sua prima esperienza nel cinema, ha infatti recitato nel film Da grande di Franco Amurri, mentre successivamente è apparsa nei film tv David e David di Giorgio Capitani, Il vizio di vivere di Dino Risi e La dolce casa degli orrori (1989) di Lucio Fulci. Negli anni '90 sono poi arrivati i fotoromanzi e Miss Italia, ma la svolta è arrivata con Passaparola nei primi anni 2000. Da quel momento in poi non ha più smesso di avere successo e ha conquistato tutti con il suo splendore e la sua ironia.