Ilary Blasi in blu al compleanno della figlia Isabel: per la bimba Pop It party arcobaleno C’erano sia Ilary Blasi che Francesco Totti al compleanno di Isabel: la piccola di casa ha compiuto 6 anni e per lei i genitori hanno organizzato un Pop-it party coi colori dell’arcobaleno.

Problemi economici? Divorzio imminente? Nuova fidanzata? Per tutta risposta al gossip di queste settimane che dava il loro matrimonio in crisi, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato insieme il compleanno della piccola Isabel, che ha compiuto 6 anni. I due non si sono fatti vedere insieme sui social per molto tempo, poi il calciatore proprio su Instagram ha smentito le dicerie sul loro conto, chiedendo tatto e rispetto soprattutto per proteggere i suoi figli. I genitori hanno fatto singolarmente gli auguri alla bambina, ognuno sul proprio profilo Instagram, ma erano entrambi presenti al party.

I 6 anni di Isabel

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. La piccola di casa ha compiuto 6 anni e i genitori le hanno organizzato una coloratissima festa a tema Pop-it. L'ispirazione di base è proprio il gioco che questa estate ha spopolato tra grandi e piccini: sferette in silicone da spostare all'infinito su e giù con le dita, cambiandone la direzione da concave a convesse per un'azione antistress. Piacevole da usare e bello da guardare, nei suoi colori pastello.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli in sala, addobbata per l'occasione con palloncini, poltroncine e luci al neon. Immancabile una tavolata di dolciumi, per sfamare i numerosi bambini presenti all'evento: dai macarons ai panini alle patatine, tutto era colorato. A intrattenere i piccoli c'era un mago che li ha tenuti occupati e li ha fatti divertire in compagnia, tra canti e balli. Non poteva certo mancare la torta: quattro piani di dolcezza, anche qui con richiami al tema Pop-it arcobaleno, il nome della festeggiata e il numero 6.

Ilary Blasi in blu

Gli amici della piccola Isabel sono stati accolti da Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella sala tutta rosa e arcobaleno, la mamma della festeggiata spiccava con un completo tono su tono nelle tonalità del cielo. La conduttrice stavolta ha messo da parte gli outfit audaci che ama sfoggiare quando è in tv. A tal proposito, dal 21 marzo avremo modo di rivederla sul piccolo schermo, alla conduzione de L'Isola dei Famosi.

C'è tanta curiosità sui look che indosserà di puntata in puntata, visto che nelle precedenti edizioni ha sempre osato molto, puntando su maxi spacchi, look principeschi e ampie scollature. Per il compleanno della figlia Isabel ha indossato dei morbidi pantaloni palazzo e un maglioncino con dettagli a costine su colletto e polsini, abbinato a sneakers: un look comodo e colorato, sportivo ma chic, perfetto per l'occasione di festa.