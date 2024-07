video suggerito

Ilary Blasi rifà la manicure: le unghie dell’estate 2024 sono nude e a mandorla Vacanze alle porte per Ilary Blasi? L’unica cosa certa al momento è che ha fatto visita all’estetista per rinnovare la manicure: ecco qual è lo smalto che ha scelto per l’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024: oltre a essere al timone di Battiti Live, il festival dell'estate in cui ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci, si serve anche dei social per documentare le sue vacanze. Terminate le registrazioni del programma musicale di Canale 5, dove sta incantando tra stivali d'oro e anelli di cristalli maxi, ora si sta dedicando al totale relax tra giornate in piscina con la figlia Chanel e cene romane con le amiche. Al momento non si sa dove trascorrerà le ferie ma la cosa certa è che ha approfittato di queste giornate libere per fare visita all'estetista di fiducia: ecco la nuova manicure della conduttrice.

Ilary Blasi dice addio alla manicure dark

Le star hanno dato ufficialmente il via ai preparativi per le loro vacanze estive e non possono fare a meno di documentare tutto sui social. Ilary Blasi non ha fatto eccezione, anzi, si è servita delle Stories di Instagram per mostrare l'appuntamento con l'estetista Roberta Sgarroni, che si occupa della sua manicure ormai da diversi mesi. Fino a qualche giorno fa la conduttrice aveva le unghie dark, quadrate e corte ma ora le cose sono cambiate, tanto che l'estetista stessa ha commentato ironicamente la rivoluzione dicendo: "Da corte e quadrate a lunghe e a mandorla è un attimo".

Ilary Blasi alle prese con la nuova manicure

La nail-art nude di Ilary Blasi

Per le vacanze alle porte Ilary ha detto addio allo smalto nero, preferendo qualcosa di più sbarazzino ma allo stesso tempo neutro. Ha scelto una delle nuance del momento, il color nude, sfoggiando una manicure monocromatica dall'effetto estremamente naturale che si rivelerà perfetta per ogni occasione. In fatto di forma, ha optato per le unghie a mandorla lunghe, così da aggiungere un tocco grintoso a una nail-art solitamente considerata romantica e minimal. Insomma, Ilary sembra essere prontissima per partire: nei prossimi giorni si mostrerà tra aerei e viaggi on the road?

La manicure nude di Ilary