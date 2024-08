video suggerito

Ilary Blasi vola a Ibiza: il look di fine estate è total white con gli accessori di lusso Le vacanze di Ilary Blasi non sono ancora finite. È volata a Ibiza col compagno Bastian Muller e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look dal mood estivo con una serie di accessori griffati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le vacanze di Ilary Blasi, che in quest'estate 2024 sembra non essersi fatta mancare proprio nulla. Ha trascorso le ultime settimane di giugno in Puglia alle prese con le registrazioni di Battiti Live, poi è volata a Mykonos con Bastian Muller, ha trascorso qualche giorno alle Canarie con la figlia Chanel e infine si è concessa qualche giornata ad alta quota tra trekking e spa "sospese nel vuoto" sulle Dolomiti. Ora ha pensato bene di volare a Ibiza, così da chiudere col botto la stagione e ritornare a Roma più carica che mai: ecco il look che ha sfoggiato per la romantica serata di coppia col compagno.

Il look total white di Ilary Blasi

Dopo essersi mostrata in versione sporty tra le strade di Francoforte, la città natale di Bastian, ieri pomeriggio Ilary Blasi ha rivelato con una Stories di aver già cambiato location: si trova a Ibiza ed è lì che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Quale migliore occasione della fine dell'estate per organizzare una romantica fuga di coppia? Per andare a cena fuori ha mixato comodità, glamour e mood vacanziero indossando un sensuale abito total white, un vero e proprio must di stagione. Si tratta di un tubino in maglia a costino, un modello fasciante con la gonna al ginocchio, lo scollo all'americano e un dettaglio drappeggiato sulla schiena che ha reso tutto più sensuale.

Ilary Blasi con accessori Hermès

Quanto costano gli accessori griffati di Ilary

Nel look di Ilary Blasi non sono mancati gli accessori griffati, una delle sue più grandi passioni. Al polso ha sfoggiato due bracciali Clic H di Hermès, i modelli rigidi in oro giallo smaltato, per la precisione uno bianco e uno nero (prezzo 640 euro l'uno), mentre sulla tavola ha appoggiato la bag di lusso. Si tratta di una Birkin bag di Hermès in pelle bianca con le fibbie di chiusura gold che sugli e-commerce di moda viene venduta a oltre 35.000 euro. Capelli sciolti e morbidi, make-up dai toni naturali leggermente più marcato sulle labbra e sguardo serio rivolto dritto in camera: Ilary Blasi è stata in assoluto una delle regine dell'estate 2024.

Leggi anche Ilary Blasi, il look sportivo è total black con le scarpe da ginnastica con platform

Borsa Birkin bag di Hermès