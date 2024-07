video suggerito

Ilary Blasi, scarpe gioiello con cristalli e top con maxi fiocco per la vacanza a Mykonos Ilary Blasi in vacanza a Mykonos sfoggia una serie di look perfetti per l'estate 2024: per una cena in riva al mare sceglie un paio di slingback gioiello con cristalli e un top rosa con maxi fiocco.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è in vacanza a Mykonos con il fidanzato Bastian Muller. Dopo l'esperienza di Battiti Live, la conduttrice è partita per un resort da sogno sull'isola greca. Tra look anni Novanta e outfit coordinati di coppia, Blasi si gode una vacanza dopo l'esperienza pugliese. Per lei, infatti, stando a quanto emerso dai palinsesti Mediaset, resta soltanto la prossima edizione di Battiti, visto che non le è stata affidata nessuna trasmissione da condurre. Per una cena al tramonto sull'isola greca, Ilary Blasi ha scelto uno dei modelli must have per l'estate 2024: un paio di slingback gioiello.

Il look estivo di Ilary Blasi

Per una serata in riva al mare, Ilary Blasi sfoggia un look estivo abbinato a un hairstyle adatto per le serate al mare: capelli sciolti effetto wet abbinati a un top senza spalline. Il top bustier rosa è dominato da un fiocco che copre tutto il seno: si tratta del modello Freesia del brand belga Essentiel Antwerp. Il corsetto viene venduto a 165 euro sui principali e-commerce. Il look estivo è poi completato da un paio di shorts in denim a vita alta, abbinati alla scarpa gioiello.

Il look di Ilary Blasi

Come ha mostrato nelle storie Instagram, infatti, Ilary Blasi ha fatto sfoggio di un paio di scarpe che sicuramente non passano inosservate. Si tratta di un paio di slingback a rete interamente ricoperte di cristalli. Un scarpa estiva gioiello adatta per tutte le stagioni e perfetta per illuminare un look estivo semplice composto da shorts in denim e top. Il modello delle scarpe indossato dalla conduttrice è il Gilda firmato di Le Silla: disponibile in diversi colori, questa scarpa brilla ancora di più alla luce del tramonto, come vediamo dalle stories di Ilary Blasi. Il tacco di 6 cm le rende versatili e adatta a ogni tipo di serata e occasione: sul sito del brand vengono vendute a 832 euro.

Le scarpe gioiello