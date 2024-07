video suggerito

Ilary Blasi e Bastian Muller in vacanza a Mykonos: il candido look di coppia coordinato Look di coppia coordinato per Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia, sempre più affiatata, si sta godendo una vacanza a Mykonos.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi è in Grecia assieme al compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. La coppia, sempre più affiatata, ama visitare luoghi nuovi, esplorare mete anche lontane. Da quando stanno insieme hanno viaggiato tanto: Parigi, New York, il Brasile, la Turchia. La conduttrice soprattutto all'inizio è stata molto cauta e riservata, consapevole della forte esposizione mediatica in cui si trovava nel periodo della fine del matrimonio con Francesco Totti e della successiva separazione. Oggi l'amore con Bastian Muller è un amore vissuto alla luce del sole, lui è parte della famiglia a tutti gli effetti e ogni tanto la conduttrice condivide foto di coppia sui social, per la gioia di fan e follower.

Dov'è in vacanza Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto la Grecia. Si trovano, nello specifico, a Mykonos. Stanno alloggiando in un hotel di lusso dell'isola, un resort panoramico a 5 stelle frequentato spesso da influencer e celebrity. La coppia si starà certamente godendo le bellezze del posto, noto soprattutto per le sue spiagge da sogno, ma anche per le tante possibilità di divertimento.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Il look della coppia

Per la serata, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno un candido look coordinato. I due non è la prima volta che puntano sul matchy matchy: sono fan degli outfit di coppia abbinati. La conduttrice ha puntato su un abito lungo con dettaglio lace-up sul décolleté e spalle nude: è di Jacquemus e costa 780 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali e borsa di Fendi. In bianco anche Bastian Muller, con un completo di lino composto da camicia e pantaloni lunghi, con sandali scuri.

Ilary Blasi in Jacquemus

Il bianco è una scelta sempre vincente d'estate: è luminoso, comunica freschezza, è perfetto per esaltare l'abbronzatura, sta bene sia in versione monocolore che accostato ad altre tonalità. In questo senso è una nuance facile da abbinare, oltre ad essere indicato sia per outfit minimal da giorno che più chic per la sera. Insomma, è il must have che non può mancare nel guardaroba estivo e nella valigia delle vacanze.