Ilary Blasi in barca con le amiche, dà il via all’estate col bikini bicolore effetto lurex Mini vacanza in barca per Ilary Blasi, con la sorella e le amiche: bikini bicolor scintillante per la conduttrice, pronta a tornare in tv a luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi in Mermazing

Come trascorrerà l'estate Ilary Blasi? La conduttrice si sta dividendo tra vacanze e lavoro. Ci sono lei e Alvin, infatti, al timone di Battiti Live, programma che per anni ha visto protagonista Elisabetta Gregoraci. La kermesse canora andrà in onda a luglio in prima serata tv su Canale 5. Come sempre, le piazze della Puglia faranno da location, mentre si esibiranno sul palco tutti i grandi protagonisti della musica del momento: Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, Alessandra Amoroso, Angelina Mango. Per concedersi un po' di relax, la conduttrice ne ha approfittato per una mini vacanza.

Il primo bikini di Ilary Blasi

Ilary Blasi l'estate scorsa ha viaggiato parecchio, dividendosi tra mare e montagna con la famiglia, gli amici e il compagno Bastian Muller, con cui è volata in Brasile. La conduttrice ama stare al sole e all'aria aperta e quest'anno ha subito inaugurato l'estate con una mini vacanza in compagnia della sorella Melory e delle amiche. Sono andate in barca per ricaricare le energie e ha condiviso alcuni scatti su Instagram con fan e follower.

Bikini Mermazing

Da fan dei micro bikini, Ilary Blasi non si è smentita, sfoggiando un due pezzi trendy e bicolor, in rosa e viola. Ha scelto un costume di Mermazing, il modello Nausicaa, con reggiseno a fascia dall'intreccio sul seno e slip. La particolarità è il tessuto tessuto effetto lurex brillante: lamine dorate conferiscono un aspetto cangiante e luminoso. Costa 150 euro sul sito ufficiale del brand.

Ilary Blasi

Impossibile passare inosservati sotto al sole, insomma. L'effetto shimmer d'estate è il più gettonato, intramontabile per il guardaroba dei vacanzieri. Spopolano glitter e brillantini su costumi e copricostume, che danno ai look balneari un tocco glamour che non passa mai di moda.