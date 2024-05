video suggerito

Ilary Blasi torna in prima serata: condurrà Battiti Live insieme ad Alvin Ilary Blasi e Alvin saranno i conduttori di Battiti Live. L'annuncio ufficiale arriva tramite una nota diffusa da Mediaset. La kermesse canora andrà in onda a luglio in prima serata tv su Canale 5.

Ilary Blasi torna in tv. Sarà lei a condurre Battiti Live 2024 in onda su Canale 5 a luglio insieme ad Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli. L'indiscrezione era già trapelata tempo fa, trovando conferme tramite una nota ufficiale diffusa da Mediaset. La regia della kermesse è di Luigi Antonini.

Ilary Blasi torna in prima serata

La migliore musica del panorama italiano e internazionale in diretta dalle più belle piazze della Puglia. Sono questi gli ingredienti di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più seguito dell'estate. A condurre la kermesse canora, in onda in prima serata a luglio su Canale 5, sarà Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno Alvin e Rebecca Staffelli (figlia di Valerio Staffelli – noto volto di Striscia la Notizia – e "inviata social" del Grande Fratello).

Quando andrà in onda Battiti Live

Era da un po' che Ilary Blasi, fatta eccezione per il documentario Unica di Netflix in cui la conduttrice raccontava la sua verità sulla rottura con Francesco Totti, si teneva lontana dal grande (e piccolo) schermo. Blasi, dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi, condotta per tre edizioni di fila prima che passasse nelle mani di Vladimir Luxuria, mancava dalla televisione da quasi un anno. Il suo ritorno in prima serata avverrà al fianco di Alvin, amico e collega di vecchia data con cui per anni ha intrattenuto il pubblico del reality in diretta dall'Honduras. Dal 2017 al 2023, alle redini di Battiti Live c'è stata Elisabetta Gregoraci insieme ad Alan Palmieri. Sulla ventiduesima edizione della kermesse canora non sono ancora stati diffusi particolari, né relativi ad eventuali novità riguardo alla struttura dell'evento, né relativi alla presenza di ospiti a sorpresa. Al momento da Mediaset non è ancora arrivata la comunicazione sulla data e sull'ora precisa del festival.