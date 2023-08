Ilary Blasi è in montagna: la vacanza inizia con occhiali a mascherina e calzettoni ‘simbolici’ La conduttrice Ilary Blasi è partita alla volta della montagna, dove ha sfoggiato il perfetto look da trekking (senza rinunciare a un dettaglio di lusso)

A cura di Beatrice Manca

Dopo il mare, la montagna: la conduttrice tv Ilary Blasi è partita per una vacanza in alta quota, forse sulle Dolomiti. Dopo le vacanze in Brasile con il compagno Bastian Muller, la conduttrice televisiva ha trascorso alcuni giorni in Sardegna, dove ha incontrato l'amica Michelle Hunziker e si è rilassata con selfie al naturale. Ora è la volta di una tappa in montagna, probabilmente per festeggiare Ferragosto al fresco. Le ultime foto condivise su Instagram hanno riacceso il gossip sulla sua relazione: sono diverse settimane, infatti, che l'imprenditore non appare più nelle sue foto. Ilary Blasi intanto appare felice e rilassata mentre fa trekking, senza mai rinunciare allo stile!

Il look da trekking di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha lasciato nel cassetto i costumi da bagno e i minidress colorati per abbracciare un guardaroba da montagna pratico ed essenziale. Nelle foto sfoggia una maglia termica nera a collo alto, una giacca in tessuto tecnico e un paio di pantaloncini neri, ideali per camminare. Completano il look gli scarponcini da trekking, indispensabili per evitare infortuni: il modello con lacci colorati e caviglia rinforzata è recentemente tornato di moda anche in città grazie all'esplosione dello stile Gorpcore, la tendenza che si ispira appunto all'abbigliamento sportivo per le escursioni.

Ilary Blasi con occhiali Prada

Non poteva mancare però un dettaglio griffato: Ilary Blasi sfoggia un paio di occhiali da sole a mascherina con lenti specchiate, firmati Prada. Il modello non è nuovo, ma si trova in vendita sulle piattaforme di shopping online al prezzo di 450 euro. La conduttrice tv conferma la tendenza dell'estate 2023: gli occhiali specchiati anni Duemila sono tornati di moda!

Occhiali Prada (foto via Yoox.com)

Cosa c'è sui calzettoni di Ilary Blasi

Nel look però faceva capolino anche un dettaglio colorato e spiritoso: i calzettoni alti e colorati. Chiunque abbia fatto mai una camminata in montagna lo sa: un bel paio di calzettoni spessi sono necessari per evitare vesciche con gli scarponcini e per tenere caldi i muscoli. Ilary Blasi li ha scelti rosso fuoco, abbinati ai lacci degli scarponcini, per vivacizzare il look. Sui calzettoni sono ricamate tante piccole stelle alpine, l'Edelweiss, un fiore simbolo della montagna da tutelare e proteggere. Sorridente e spensierata, Ilary Blasi sembra voler far spallucce del gossip e godersi una rigenerante pausa tra la natura.