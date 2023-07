Il costume più chic dell’estate 2023? L’intero con la schiena scollata di Ilary Blasi Cercate il costume perfetto per le vacanze? Prendete ispirazione da Ilary Blasi, che si rilassa in piscina con un intero bianco ‘salva look’

In queste giornate di caldo torrido, la conduttrice tv Ilary Blasi cerca refrigerio con un tuffo in piscina: la conduttrice tv ha trascorso una giornata di relax insieme alla figlia Isabel, mostrando su Instagram i giochi in acqua e il ‘bagnino' speciale a quattro zampe, il cane Diego. Dai suoi video possiamo ‘rubare' l'ispirazione per il prossimo look da spiaggia: il suo costume bianco è un must senza tempo, perfetto per fare un investimento approfittando dei saldi.

L'intero candido di Ilary Blasi

Quest'estate Ilary Blasi ha trascorso le vacanze in Brasile insieme al compagno Bastian Muller, sfoggiando bikini alla moda, da quello cut out coi laccetti al modello crochet. Anche lei, però, subisce il fascino del costume intero, il modello must dell'estate 2023: per un pomeriggio in piscina ha indossato un costume bianco con spalline sottili e scollatura sulla schiena. Un modello semplicissimo, e per questo trés chic: si tratta del modello My Beach del brand Beach Side, e costa 212 euro (ora è in saldo). La conduttrice ha condiviso su Instagram una breve clip in cui lo mostra mentre è sdraiata su un telo colorato, abbinandolo a una cavigliera dorata e a un catenina con ciondolo.

Ilary Blasi indossa Beach Side

La tendenza costumi bianchi per l'estate 2023

Ilary Blasi segue una la tendenza estiva per eccellenza: il total white. Il bianco, fresco e luminoso, è il colore principe del guardaroba estivo e sulla spiaggia esalta anche il costume più semplice. Che sia un bikini a triangolo o un intero con scollatura profonda, il bianco è perfetto per esaltare la tintarella già acquisita e sì, è chic anche su chi il sole non vuole proprio prenderlo. Se avete in programma una sessione di shopping con i saldi, mettete un intero bianco in lista perché vi svolterà le vacanze: perfetto dalla colazione all'aperitivo, si indossa anche sotto a jeans e camicie colorate come un top, o con un paio di quadretti a quadri Vichy. Se non volete ripassare da casa dopo una giornata in spiaggia, provatelo con un pareo con le frange annodato a mo' di gonna o un top a rete: basta una collana dorata e avrete realizzato il perfetto outfit boho chic per ballare sotto la luna!

