Gli orecchini dell’estate 2023: i modelli mini, dorati o con le conchiglie da portare in vacanza Mini o maxi, con ciondoli portafortuna o conchiglie: gli orecchini dell’estate 2023 aggiungono un tocco di colore e di glamour a ogni look.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è la stagione giusta per giocare con gli accessori e osare con un tocco di colore e ironia in più nei nostri look. Lontani dagli uffici e dalla quotidianità possiamo sbizzarrirci anche con i gioielli: gli orecchini dell'estate infatti si ispirano al mare, tra conchiglie, pietre arcobaleno e riflessi dorati. Mini o pendenti, smaltati o scintillanti: ecco i modelli di tendenza da indossare per tutta l'estate, in spiaggia e di sera.

Gli orecchini dorati

Partiamo dai grandi classici: l'oro si è preso una rivincita ed è tornato di moda. Sono di tendenza orecchini a goccia o dal design geometrico, perfetti in ogni occasione: esaltano l'abbronzatura, illuminano un caftano o un abito fazzoletto colorato e non sfigurano neanche con un semplice bikini nero e cappello di paglia.

Di sera puntate su modelli maxi, protagonisti del look, da indossare con un abito e rete nero o con uno slip dress colorato. Il vantaggio di questi preziosi? La loro infinita versatilità: li indosseremo anche al rientro dalle ferie, fino all'arrivo dell'inverno.

Gli orecchini in colori neon

Cosa c'è di più estivo di un gioiello colorato? Per aggiungere un tocco hippie e sbarazzino al look puntate su orecchini piccoli, ma dai colori accesi, da indossare da soli o combinare tra loro. I colori non vanno abbinati: in spiaggia, con shorts di jeans e bikini colorato, è concesso l'effetto ‘multicolor'!

Gli orecchini a conchiglia

Sarà il richiamo del mare, sarà la tendenza Mermaidcore che ci accompagna durante le vacanze: fatto sta che non possiamo più fare a meno degli orecchini ispirati alle conchiglie, perfetti per sentirsi subito una sirena. Come indossarli senza rischiare l'effetto ‘mascherata'? Abbinandoli a look casual dai toni soft, come un paio di pantaloni in lino, uno scamiciato bianco o un semplice tank top.

Gli orecchini con pietre colorate

I gioielli dell'estate riscoprono il fascino delle pietre colorate e delle loro proprietà "portafortuna". In versione pendenti o con piccoli ciondoli, gli orecchini smaltati o con pietre pendenti sono perfetti su un abito sangallo o in maglia, ma nelle versioni mini non sfigurano neanche con un costume intero retrò e un pareo. Gli orecchini arcobaleno, con tante piccole pietre colorate, sono un perfetto talismano da sfoggiare in città (per sentirsi in riva al mare anche nel traffico).