Tendenza Sirenetta: la moda della Primavera/Estate 2023 ci fa sentire ‘in fondo al mar’ Abiti scivolati nei colori del mare, top a rete, gioielli di perle o effetto coralli: i look e gli accessori a cui ispirarsi per sentirsi una vera sirena.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra collana e clutch jumpsuit Manila Grace, poolside Paco Rabanne, costume Oysho, borsa Mango

Dalle profondità degli abissi alle passerelle. La Sirenetta arriva al cinema il 24 maggio nella versione live action diretta da Rob Marshall, con Halle Bailey nel ruolo della protagonista. Sarà che l'estate è alle porte, sarà che il fascino misterioso delle sirene è da sempre fonte d'ispirazione per le passerelle, fatto sta che riflessi iridescenti e i colori del mare sono schizzati in cima alle tendenze moda della Primavera/Estate 2023.

La tendenza marmaid sulle passerelle Primavera/Estate 2023

Per presentare il film, l'attrice Halle Bailey ha voluto sfilare sui red carpet internazionali con abiti che sembrano fatti d'acqua, con conchiglie sul seno e riflessi cangianti. Ma è già da tempo che le passerelle strizzano l'occhio alle onde del mare: da Emporio Armani a Ferragamo, in passerella sfilano vestiti dalle linee fluide e colori che esplorano tutte le sfumature dell'azzurro.

Emporio Armani

La sfilata di Blumarine più di tutte esplora la mitologia delle sirene: capelli lunghi, gonne di jeans lunghe e affusolate, collane lunghe e abiti intrecciati effetto rete. Ma non finisce qui: dagli abiti rete alle sfumature degradé, le prossime tendenze estive ci fanno sognare l'oceano. Il blu, in tutte le sue sfumature, domina la palette cromatica di stagione, illuminato da cristalli, incrostazioni e ricami perla.

Blumarine

Per seguire la tendenza bastano pochi semplici dettagli: abiti scivolati e aderenti nei toni del mare – dal verde petrolio all'argento – e dettagli iridescenti, dalle perle alle maxi paillettes che ricordano le squame delle code da sirena. Via libera ad abiti sfumati, trasparenze e motivi degradé che ricordano i riflessi dell'acqua di giorno, e a maxi paillettes o cristalli di sera. Parola d'ordine: leggerezza. Gli abiti devono fluttuare a ogni passo, come fossero sott'acqua.

MSGM

Anche gli accessori richiamano le profondità degli abissi: via libera a gioielli con acquamarina e perle, oltre che a minibag di cristalli lucenti come conchiglie o con i colori dei coralli.