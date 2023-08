Collane per l’estate 2023: i 5 modelli di tendenza da indossare indossare in vacanza Dai collarini choker che aderiscono al collo alle collanine con pietre colorate, fino alle chain con maglie maxi e alle collane sottili e lunghe: i gioielli di tendenza per l’estate 2023 da mettere in valigia.

A cura di Beatrice Manca

Ba&Sh

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Costume, crema solare, sandali, un libro da leggere …cosa manca in valigia? Una collana! Anzi, molte collane, da portare sovrapposte dalla mattina alla sera, in spiaggia fino ai party in discoteca. Un gioiello colorato è l'alleato di stile di cui non sapete di aver bisogno: svolta ogni look e aggiunge quel tocco "Ibiza" anche alla più semplice t-shirt bianca. Dal choker al filo di perline colorate, dalla classica catena alla collana lunga, dall'oro alle pietre multicolor: guida ai modelli di tendenza dell'estate e a come abbinarli. Spoiler: continuerete a indossarli anche una volta rientrati in città!

La collana lunga

Valorizza il bikini, impreziosisce un vestito e accende anche la più semplice camicia bianca: la collana ‘lunga' con i pendenti è quel gioiello che, da solo, rifà un look. Di giorno prediligete il modello "matinée",di lunghezza media, di sera invece la più chic è la collana ‘cravatta', magari in versione golden. La sua tipica forma a Y con eleganza porta l'attenzione sulla scollatura e non sfigura in nessuna occasione.

La collana lunga di Mango

La collana rainbow con pietre colorate

Colore, colore, colore: la stagione per osare è questa. Il modello più amato dell'estate è infatti la collanina arcobaleno con piccole pietre colorate che esaltano l'abbronzatura e aggiungono subito un tocco di allegria al look. Come si abbina? Con tutto: dal bikini al vestito lingerie per la sera. Da slacciare solo all'arrivo dell'autunno!

Leggi anche Moda estate 2023: i cappelli trendy per la vacanza

La collana arcobaleno di Semino d’amore

Collane multiple o a doppio giro

Ora che il caldo invoglia a scoprirsi e a lasciare le spalle nude, collo e scapole sono al centro dell'attenzione. La moda dell'estate le ‘veste' con fili di collane multiple, da indossare seguendo la tecnica del layering. Perfette su un abito rete, la tendenza dell'estate, o su un intero nero indossato come un body di sera. In questo caso: more is more!

La collana multigiro di PDPaola

Il choker

Che sia un semplice nastrino nero – come negli anni Novanta – o una collanina di perle colorate, il choker è la collana must dell'estate. Sbarazzina e glamour, la collana girocollo si adatta a ogni stile: la catenina d'oro è raffinata, quella fatta di perline è hippie-chic ed è perfetta per i look da spiaggia. Il modello da provare? Quello fatta di perle di fiume in stile Marmaidecore.

Il choker di Ba&Sh

Le collane a catena

Prima di chiudere la valigia, aggiungete una collana a catena: la sua linea sinuosa è perfetta con una t-shirt basic e una gonna multicolor, o sotto una camicia di lino oversize. In versione bold, con gli anelli spessi, è perfetta di sera su un abito a tinta unita. L'alleata discreta di cui non potrete fare a meno per tutta l'estate.