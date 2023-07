Gli abiti a rete, il must dell’estate 2023: come copiare la tendenza vedo-non-vedo al mare o in città Il must per l’estate 2023 sono i look vedo non vedo creati con abiti, pantaloni e top in pizzo o con trama a rete. I look a cui ispirarsi per un perfetto outfit estivo da sfoggiare in vacanza.

da sinistra Blumarine, Etro, Marco Rambaldi

Vedo-non-vedo. A giudicare dalle passerelle Primavera/Estate 2023 sarà questo il mantra dell'estate. Dopo una primavera all'insegna del layering e delle trasparenze, quest'estate sarà dominata da pantaloni, top e abiti che ricreano reti e intrecci geometrici sul corpo. Da Etro a Blumarine, la risposta sexy al romantico pizzo Sangallo si declina in total black ed è la soluzione perfetta per il guardaroba estivo: dal mare alla festa, passando per l'aperitivo in spiaggia, un capo ‘traforato' è obbligatorio in valigia. I look a cui ispirarsi e i consigli per abbinare i capi a rete senza esagerare.

Gli abiti ‘traforati' sulle passerelle dell'Estate 2023

Il nude look e la tendenza ‘body conscious' continuano a dettar legge nella moda. Quest'estate la moda gioca con intrecci e lavorazioni all'insegna delle trasparenze. Etro rende i suoi pantaloni ‘a peso zero' abbinandoli a crop top trasparenti, mentre Blumarine rielabora il classico catsuit aderente con una lavorazione traforata. GCDS dà una svolta pop, proponendo minidress a rete color giallo intenso.

Etro

La particolarità di questo trend è di essere assolutamente trasversale: dagli abiti lunghi e romantici di Marco Rambaldi e Ermanno Scervino fino ai pantaloni di MSGM, si può declinare in un'infinità di capi e con una miriade di lavorazioni diverse. Inoltre, è anche un ottimo modo di sfoggiare look total black anche in piena estate, giocando su glamour e sensualità.

Blumarine

Come abbinare gli abiti a rete di giorno e di sera

Anche se il nero sembra essere il colore principe di questa tendenza, un paio di pantaloni a rete non sfigurano in spiaggia, sopra al bikini: con un paio di sandali bassi e un foulard sui capelli si può tranquillamente migrare dalla sdraio al bar per l'aperitivo in uno schiocco di dita. I look balneari sono l'occasione giusta per seguire il trend senza rischio di sbagliare: un abito o un top a rete, meglio se colorati, non sfigurano sopra al costume da bagno o su un semplice paio di shorts di jeans.

Marco Rambaldi

Per replicare la tendenza anche di sera, o in città, bisogna affidarsi all'arte della stratificazione, cioé del layering. Un crop top trasparente si indossa con pantaloni a vita alta o sotto a una camicia in denim. Ma il coronamento ideale del trend è con un abito lungo e nero, scivolato, da indossare sopra a un body o a un coordinato con bralette e culotte. Per un'estate ad alto tasso di sex appeal.